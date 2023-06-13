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İstanbul'u terk etmişti! Gizem Karaca'nın evini görenler "Tatile gitmeye ne gerek var?" dedi

13.06.2023 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kara Sevda, Baraj, İçimdeki Fırtına gibi dizilerle tanınan Gizem Karaca 2017 yılında İstanbul'u terk edip İzmir'e yerleşti. Geçtiğimiz günlerde tatil pozlarıyla dikkat çeken güzel oyuncunun lüks evini görenler "Bu ev varken tatile gitmeye gerek var mı?" yorumlarında bulundu.

İstanbul'u terk etmişti! Gizem Karaca'nın evini görenler "Tatile gitmeye ne gerek var?" dedi

2017 yılında Kemal Ekmekçi ile nikah masasına oturan ve evlendikten sonra İstanbul'u terk eden güzel oyuncu Gizem Karaca İzmir'e yerleşmişti. Doğa ile iç içe olan Gizem Karaca'nın lüks evi dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde tekne tatiline giden ve tatil pozlarıyla adından söz ettiren güzel oyuncu evine döndü.

Lüks evinden bazı fotoğraflar paylaşan Gizem Karaca hayranlarının dikkatini çekti.

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Gözlerden uzak yaşamaya özen gösteren oyuncu Gizem Karaca'nın zevkle döşenmiş evinde evcil hayvanlarıyla mutlu bir hayatı var.

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Oyuncunun paylaşımlarını görenler "Bu ev varken tatile gidilir mi?", "İstanbul'dan gitmesi mantıklı" yorumları yaptı.

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Gizem Karaca İzmir'de yaşasa da işleri için sık sık İstanbul'a gelip gidiyor.

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