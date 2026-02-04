Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

İstanbul uçağı tam kalkarken hosteslere seslendi: Helallik isteyip aşağı indi!

İçerik devam ediyor

Erzurum-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı, havalanmak için pist başına ilerlerken yolculardan biri, rahatsızlandığını belirtip kabin ekibinden yardım istedi. Hosteslerin yardımıyla uçaktan inen kişi, diğer yolculardan helallik istedi.

İlginç olay, dün saat 21.00 sıralarında Erzurum Havalimanı’ndan İstanbul seferini yapan uçakta meydana geldi. Yolculardan biri, uçak kalkış için pist başına ilerlerken kabin ekibine rahatsızlandığını bildirdi.

İstanbul uçağı tam kalkarken hosteslere seslendi: Helallik isteyip aşağı indi! 1

Bunun üzerine hostesler yolcuya yardımcı oldu. Personelin yönlendirmesiyle, uçaktan indirilen yolcu, hosteslerin ve diğer yolcuların desteğine teşekkür ederek helallik istedi.

İstanbul uçağı tam kalkarken hosteslere seslendi: Helallik isteyip aşağı indi! 2

Rahatsızlanan yolcunun uçaktan indirilmesinin ardından yaklaşık 1 saat 15 dakika rötar yapan uçak, İstanbul’a gitmek üzere havalandı.

İstanbul uçağı tam kalkarken hosteslere seslendi: Helallik isteyip aşağı indi! 3

Uçaktaki yolculardan Erdal Yılmaz, “Rahatsızlanan, daha doğrusu korkup uçaktan inmek isteyen bir vatandaşımız uçağı geri döndürmek zorunda kaldı” dedi.
Kaynak: DHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
3. Dünya Savaşı endişesine karşı NATO'dan net yanıt: "Hazırız"3. Dünya Savaşı endişesine karşı NATO'dan net yanıt: "Hazırız"
Kraliyet ailesinden reçel krizi!Kraliyet ailesinden reçel krizi!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Erzurum İstanbul uçak uçuş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Dünya diken üstünde! "Uçak gemimize yaklaşırken düşürdük"

Dünya diken üstünde! "Uçak gemimize yaklaşırken düşürdük"

Melih Gökçek'e kötü haber! Danıştay, İçişleri Bakanlığı kararını kaldırdı

Melih Gökçek'e kötü haber! Danıştay, İçişleri Bakanlığı kararını kaldırdı

N'Golo Kante resmen Fenerbahçe'de! Youssef En-Nesyri ile yollar ayrıldı

N'Golo Kante resmen Fenerbahçe'de! Youssef En-Nesyri ile yollar ayrıldı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 6 ismin testi pozitif çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 6 ismin testi pozitif çıktı

Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım! Sivas ve Karaman'a kurulacak

Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım! Sivas ve Karaman'a kurulacak

Akaryakıt fiyatlarında dengeler değişti! Petrol düştü, zam planı bozuldu

Akaryakıt fiyatlarında dengeler değişti! Petrol düştü, zam planı bozuldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.