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İstanbul’un efsane haline gelen otobüs hattı belgesele konu oluyor! “500 T- Kayıp Otobüs” için çekimler tamamlandı

01.10.2021 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gain’in esrarengiz hikayesiyle izleyiciyi ekrana kilitleyecek yepyeni projesi, “500 T – Kayıp Otobüs’’ ün çekimleri tamamlandı.

İstanbul’un efsane haline gelen otobüs hattı belgesele konu oluyor! “500 T- Kayıp Otobüs” için çekimler tamamlandı

Yönetmenliğini Murat Özsoy ve Sinan Yabgu Ünal’ın üstlendiği 7 bölümlük yapım, Türkiye’de çok alışkın olmadığımız bir türle izleyiciyi tanıştıracak. “Mockumentary”, türündeki dizide, efsane otobüs 500 T’nin içindeki tüm yolcularla beraber ortadan kaybolmasına dair birbirinden gizemli teoriler bir bir masaya yatırılacak.

500 T- KAYIP OTOBÜS BELGESELİNİN KONUSU

“Tek bir sefer süresi 240 dakika olan Tuzla- Cevizlibağ hattında çalışan 500T numaralı belediye otobüsü; cuma akşamı berbat halde olan Levent trafiğine girmemek için ara sokaklardan kaçacak olur. Haluk K. yönetimindeki otobüs 4. Levent durağının hemen ilerisinden bir sokak arasına girer. Yaklaşık 200 metre ilerdeki büfenin önünden geçip sağa doğru kıvrılır... Ve bir daha kimse otobüsten haber alamaz. 500T otobüsü içindeki yolcularıyla beraber ortadan kaybolmuştur.”

İşte İstanbul'un en meşhur hattı: 500Tİşte İstanbul'un en meşhur hattı: 500T


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