İstanbul’un en meşhur lezzeti! Bu ıslak hamburger tarifi damaklarınızı çatlatacak

Enfes köftesi ve bol sosuyla evde sıkça hazırlayabileceğiniz bu pratik tarife bayılacaksınız. Özellikle çocuklar bu tarifin tadını unutamayacak ve devamlı yapmanızı isteyecek. MasterChef Türkiye programının sosyal medya hesabından yayınlanan ıslak hamburger tarifi sokak lezzetini evinize taşımanıza yardımcı olacak.
Bir kapta sütü, ılık suyu, kuru maya ve 3 çorba kaşığı şekeri ekleyip karıştırın. 5 dakika boyunca bekletin. Başta bir kapta un ve tuzu karıştırın. 2 yumurtayı ve 2 çorba kaşığı suyu çırpın. Yaklaşık 2 çorba kaşığı kadarını hamurların üzerine sürmek için ayırın. Mayalı karşımını ve su-yumuta karışımını una ekleyerek tüm malzemeleri bir araya getirin. Hamur kıvamına gelince içine oda sıcaklığındaki tereyağını küçük parçalar halinde yavaş yavaş ekleyin. Dinlendirdiğiniz hamuru yaklaşık 120 gram olacak şekilde 8 eşit parçaya bölün ve bastırmadan tepsiye yerleştirin. Bezelerin üzerine elinizin ayasıyla biraz bastırn ve ekmeklerin güzelce mayalanması için dinlendirin. Bu dinlenme işleminin sonunda yumurta ve su karışımını hamurların üzerine sürün. Önceden ısıtılan 200 derecelik fırında fansız bir şekilde 10 dakika pişirin. 10 dakikanın sonunda fırını 175 dereceye düşürüp 7-8 dakika daha pişirin.
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