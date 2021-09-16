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İstanbul’un en meşhur lezzeti! Bu ıslak hamburger tarifi damaklarınızı çatlatacak

16.09.2021 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un en özel sokak lezzetlerinden biri olan ıslak hamburgeri artık kendi mutfağınızda yapabilirsiniz. MasterChef Türkiye şeflerinden özel olarak paylaşılan ıslak hamburger tarifi kendinizi Taksim’de hissettirecek. Bu tarifin sırrı ise sosunda saklı...

İstanbul’un en meşhur lezzeti! Bu ıslak hamburger tarifi damaklarınızı çatlatacak

Enfes köftesi ve bol sosuyla evde sıkça hazırlayabileceğiniz bu pratik tarife bayılacaksınız. Özellikle çocuklar bu tarifin tadını unutamayacak ve devamlı yapmanızı isteyecek. MasterChef Türkiye programının sosyal medya hesabından yayınlanan ıslak hamburger tarifi sokak lezzetini evinize taşımanıza yardımcı olacak.

ISLAK HAMBURGER TARİFİ

KÖFTESİ İÇİN MALZEMELER

  • 1 kilogram dana döş kıyma
  • 3 adet kuru soğan
  • 4 diş sarımsak
  • 2 adet yumurta
  • 1 adet bayat ekmek
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaiığı karabiber
  • 1 çay kaşığı kimyon

SOSU İÇİN

  • 3 yemek kaşığı ayçiçek yağı
  • 3 ymek kaşığı zeytinyağı
  • 4 adet domates
  • 2 tatlı kaşığı domates salçası
  • 2 diş sarımsak
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 500 ml su

HAMBURGER EKMEĞİ İÇİN

  • 530 gram un
  • 50 ml ılık su
  • 150 ml süt
  • 2 adet yumurta
  • 75 gram tereyağı
  • 10 gram kuru maya
  • 3 çorba kaşığı toz şeker
  • 1 tatlı kaşığı tuz
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HAMBURGER EKMEĞİNİN HAZIRLANIŞI

Bir kapta sütü, ılık suyu, kuru maya ve 3 çorba kaşığı şekeri ekleyip karıştırın. 5 dakika boyunca bekletin. Başta bir kapta un ve tuzu karıştırın. 2 yumurtayı ve 2 çorba kaşığı suyu çırpın. Yaklaşık 2 çorba kaşığı kadarını hamurların üzerine sürmek için ayırın. Mayalı karşımını ve su-yumuta karışımını una ekleyerek tüm malzemeleri bir araya getirin. Hamur kıvamına gelince içine oda sıcaklığındaki tereyağını küçük parçalar halinde yavaş yavaş ekleyin. Dinlendirdiğiniz hamuru yaklaşık 120 gram olacak şekilde 8 eşit parçaya bölün ve bastırmadan tepsiye yerleştirin. Bezelerin üzerine elinizin ayasıyla biraz bastırn ve ekmeklerin güzelce mayalanması için dinlendirin. Bu dinlenme işleminin sonunda yumurta ve su karışımını hamurların üzerine sürün. Önceden ısıtılan 200 derecelik fırında fansız bir şekilde 10 dakika pişirin. 10 dakikanın sonunda fırını 175 dereceye düşürüp 7-8 dakika daha pişirin.

KÖFTE VE SOSUN HAZIRLANIŞI

  • Kıymanın içinde köfte için gerekli olan malzemeleri ekleyin ve yoğurun. Köftelere şekil vererek buzdolabında dinlendirin. Ayçiçek yağında köftelerinizi pişirin.
  • Sosu yapmak için tavaya ayçiçek yağı ve zeytinyağını koyun. Salçayı kavurun ve içine sarımsakları ekleyin. Domates rendesini ilave edin. Son olarak 500 ml su ekleyin. Tuz ve karabiberi ekleyin. Koyu renk bir kıvam alana kadar pişirin. İyice kaynatın ve köpüğünü alın. Hazırlanan ekmekleri bu sos ile ıslatın. Pişirilen köfteleri ekmeklerin içine koyarak servis edin.
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