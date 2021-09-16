İstanbul’un en meşhur lezzeti! Bu ıslak hamburger tarifi damaklarınızı çatlatacak

Enfes köftesi ve bol sosuyla evde sıkça hazırlayabileceğiniz bu pratik tarife bayılacaksınız. Özellikle çocuklar bu tarifin tadını unutamayacak ve devamlı yapmanızı isteyecek. MasterChef Türkiye programının sosyal medya hesabından yayınlanan ıslak hamburger tarifi sokak lezzetini evinize taşımanıza yardımcı olacak.

ISLAK HAMBURGER TARİFİ

KÖFTESİ İÇİN MALZEMELER

1 kilogram dana döş kıyma

3 adet kuru soğan

4 diş sarımsak

2 adet yumurta

1 adet bayat ekmek

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaiığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

SOSU İÇİN

3 yemek kaşığı ayçiçek yağı

3 ymek kaşığı zeytinyağı

4 adet domates

2 tatlı kaşığı domates salçası

2 diş sarımsak

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

500 ml su

HAMBURGER EKMEĞİ İÇİN

530 gram un

50 ml ılık su

150 ml süt

2 adet yumurta

75 gram tereyağı

10 gram kuru maya

3 çorba kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

HAMBURGER EKMEĞİNİN HAZIRLANIŞI

Bir kapta sütü, ılık suyu, kuru maya ve 3 çorba kaşığı şekeri ekleyip karıştırın. 5 dakika boyunca bekletin. Başta bir kapta un ve tuzu karıştırın. 2 yumurtayı ve 2 çorba kaşığı suyu çırpın. Yaklaşık 2 çorba kaşığı kadarını hamurların üzerine sürmek için ayırın. Mayalı karşımını ve su-yumuta karışımını una ekleyerek tüm malzemeleri bir araya getirin. Hamur kıvamına gelince içine oda sıcaklığındaki tereyağını küçük parçalar halinde yavaş yavaş ekleyin. Dinlendirdiğiniz hamuru yaklaşık 120 gram olacak şekilde 8 eşit parçaya bölün ve bastırmadan tepsiye yerleştirin. Bezelerin üzerine elinizin ayasıyla biraz bastırn ve ekmeklerin güzelce mayalanması için dinlendirin. Bu dinlenme işleminin sonunda yumurta ve su karışımını hamurların üzerine sürün. Önceden ısıtılan 200 derecelik fırında fansız bir şekilde 10 dakika pişirin. 10 dakikanın sonunda fırını 175 dereceye düşürüp 7-8 dakika daha pişirin.

KÖFTE VE SOSUN HAZIRLANIŞI

Kıymanın içinde köfte için gerekli olan malzemeleri ekleyin ve yoğurun. Köftelere şekil vererek buzdolabında dinlendirin. Ayçiçek yağında köftelerinizi pişirin.

Sosu yapmak için tavaya ayçiçek yağı ve zeytinyağını koyun. Salçayı kavurun ve içine sarımsakları ekleyin. Domates rendesini ilave edin. Son olarak 500 ml su ekleyin. Tuz ve karabiberi ekleyin. Koyu renk bir kıvam alana kadar pişirin. İyice kaynatın ve köpüğünü alın. Hazırlanan ekmekleri bu sos ile ıslatın. Pişirilen köfteleri ekmeklerin içine koyarak servis edin.



