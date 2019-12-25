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İstanbul'un göbeğinde isyan ettiren görüntü

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | Son Güncelleme

Çağlayan’da cadde üzerinde seyir halinde olan bir sürücü kucağına aldığı çocuğa direksiyonu tutturarak otomobil kullandırttı. Hem kendi hem de çocuğunun canını tehlikeye atan sürücü o anları sosyal medyada paylaştı.

Kağıthane Çağlayan Taşocağı Caddesi üzerinde önceki gün araçla seyir halinde olan bir sürücü, çocuğunu kucağına aldı.

Trafikte bu şekilde seyreden sürücü bir süre sonra direksiyonu bırakıp çocuğuna tutturdu. Sürücü bu şekilde giderken ufak tutuşlar dışında direksiyona hiç müdahale etmedi.

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Direksiyon kontrolünü küçük çocuğa bırakan sürücü hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye attı. Dakikalarca çocuğa aracı kullandıran sürücüyü yanındaki kaydetti. Sorumsuz sürücü o anları sosyal medyada yayınladı.

Kaynak: İHA

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
İnsanların hayatlarını hiçe sayanların bence yaşamaya hakkı yoktur.
Bu insanlarla bir yere varılmaz arkadaş zihniyeti karakterleri kişilikleri bozuk bunların bişey olmaz derler geçerler oldumuda takdiri ilahi derler evrenin yasalarına uyacaksın kanunlara nizamlara uyacaksın tekbirini alacaksın ondan sonra Allaha sıgınacaksın
Maalesef böyle arızalı tiplerle aynı platformda araç kullanıyoruz. Bunun aracının koltuk altında beyzbol sopası da mevcuttur.
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