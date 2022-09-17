İstanbul'un gözde ilçesi Kadıköy'de gezilecek yerler! Kadıköy'de nerelere gidilir?

Anadolu Yakası’nın öne çıkan ilçelerinden biri olan Kadıköy, sahili ve renkli caddeleri ile dikkat çekiyor. Bünyesinde barındırdığı rıhtımı ile de yıl içerisinde pek çok ziyaretçi ağırlayan Kadıköy’de gezebileceğiniz birçok farklı yer bulunuyor. Kadıköy'e uğrayıp mutlaka gitmeniz gereken Kadıköy'de gezilecek yerleri haberimizde derledik. İşte, Kadıköy’de keşfedebileceğiniz yerler şu şekilde sıralanıyor…

Kadıköy’ün sembolik yapılarından biri hiç şüphesiz Haydarpaşa Garı. 1908 yılında inşa edilen bu güzel yapı, dimdik duruşu ile mutlaka görülmesi gereken yerler arasında bulunuyor.

Kadıköy Çarşısı

Kadıköy’ün yerel havasını solumak ve ilçenin dinamizmini hissetmek istiyorsanız mutlaka Kadıköy Çarşısı’nı ziyaret etmelisiniz. Kadıköy Çarşısı’nda bulunan antikacıları gezebilir, restoranlarda keyifli bir yemek yiyebilirsiniz.

Boğa Heykeli

Zamanında Fransızlar tarafından yapılmış olan Boğa heykeli; ilk olarak Almanya’ya, Almanya’dan ise Kadıköy’e getiriliyor. 1974 yılından bu yana Kadıköy’ün sembolik yapılarından biri olmayı başaran boğa heykeli, merkezi konumu sebebiyle de buluşmaların ortak noktası oluyor.

Fenerbahçe Müzesi

Kadıköy’ü ele alıp da Fenerbahçe’den bahsetmemek olmaz! Köklü geçmişi ile Türkiye’nin en büyük futbol klüplerinden biri olmayı başaran Fenerbahçe, başarılarına ait kupaları ve pek çok ayrıntıyı Fenerbahçe Müzesi’nde sergiliyor.

Moda’ya gidiş yolunda bulunan Bahariye Caddesi, nostaljik yapısı ile sizi kendine hayran bırakacak. Araç trafiğine kapalı olan Bahariye Caddesi’nde tramvayı izleyebilir, kafe ve restoranlarda keyifli dakikalar geçirebilirsiniz.

Barış Manço Evi

2010 yılından bu yana açık olan Barış Manço Evi’ni ziyaret edebilir, Barış Manço’ya ait kostümleri, eşyaları ve belgeleri görme şansına sahip olabilirsiniz.

Moda Parkı

Eğer denize doymak ve huzurlu dakikalar geçirmek istiyorsanız Moda Parkı’nı mutlaka ziyaret etmelisiniz.

Aya Triada Kilisesi

Tarihi yerleri keşfetmeye meraklıysanız gezi rotanıza Aya Triada Kilisesi’ni mutlaka eklemelisiniz.



