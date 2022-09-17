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İstanbul'un gözde ilçesi Kadıköy'de gezilecek yerler! Kadıköy'de nerelere gidilir?

17.09.2022 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul, Avrupa ve Asya olmak üzere iki kıtadan oluşuyor. İki kıta üzerinde pek çok farklı turistik güzelliği barındıran İstanbul, aynı zamanda birbirinden güzel ilçelere de sahip. İstanbul’un en güzel ilçelerinden biri de Anadolu Yakası’nda yer alan Kadıköy ilçesi çoğu İstanbullunun da ortak buluşma noktası oluyor. Pek çok noktadan ulaşım yolu bulunan Kadıköy, İstanbul'da sıklıkla ziyaret edilen ilçelerden biri. Peki, Kadıköy'de nerelere gidilir?

İstanbul'un gözde ilçesi Kadıköy'de gezilecek yerler! Kadıköy'de nerelere gidilir?

Anadolu Yakası’nın öne çıkan ilçelerinden biri olan Kadıköy, sahili ve renkli caddeleri ile dikkat çekiyor. Bünyesinde barındırdığı rıhtımı ile de yıl içerisinde pek çok ziyaretçi ağırlayan Kadıköy’de gezebileceğiniz birçok farklı yer bulunuyor. Kadıköy'e uğrayıp mutlaka gitmeniz gereken Kadıköy'de gezilecek yerleri haberimizde derledik. İşte, Kadıköy’de keşfedebileceğiniz yerler şu şekilde sıralanıyor…

Haydarpaşa Garı

Kadıköy’ün sembolik yapılarından biri hiç şüphesiz Haydarpaşa Garı. 1908 yılında inşa edilen bu güzel yapı, dimdik duruşu ile mutlaka görülmesi gereken yerler arasında bulunuyor.

haydarpaşa garı

Kadıköy Çarşısı

Kadıköy’ün yerel havasını solumak ve ilçenin dinamizmini hissetmek istiyorsanız mutlaka Kadıköy Çarşısı’nı ziyaret etmelisiniz. Kadıköy Çarşısı’nda bulunan antikacıları gezebilir, restoranlarda keyifli bir yemek yiyebilirsiniz.

kadıköy çarşı

Boğa Heykeli

Zamanında Fransızlar tarafından yapılmış olan Boğa heykeli; ilk olarak Almanya’ya, Almanya’dan ise Kadıköy’e getiriliyor. 1974 yılından bu yana Kadıköy’ün sembolik yapılarından biri olmayı başaran boğa heykeli, merkezi konumu sebebiyle de buluşmaların ortak noktası oluyor.

kadıköy boğa

Fenerbahçe Müzesi

Kadıköy’ü ele alıp da Fenerbahçe’den bahsetmemek olmaz! Köklü geçmişi ile Türkiye’nin en büyük futbol klüplerinden biri olmayı başaran Fenerbahçe, başarılarına ait kupaları ve pek çok ayrıntıyı Fenerbahçe Müzesi’nde sergiliyor.

kadıköy fenerbahçe müzesi

Bahariye Caddesi

Moda’ya gidiş yolunda bulunan Bahariye Caddesi, nostaljik yapısı ile sizi kendine hayran bırakacak. Araç trafiğine kapalı olan Bahariye Caddesi’nde tramvayı izleyebilir, kafe ve restoranlarda keyifli dakikalar geçirebilirsiniz.

kadıköy bahariye caddesi

Barış Manço Evi

2010 yılından bu yana açık olan Barış Manço Evi’ni ziyaret edebilir, Barış Manço’ya ait kostümleri, eşyaları ve belgeleri görme şansına sahip olabilirsiniz.

kadıköy baarış manço evi

Moda Parkı

Eğer denize doymak ve huzurlu dakikalar geçirmek istiyorsanız Moda Parkı’nı mutlaka ziyaret etmelisiniz.

kadıköy moda parkı

Aya Triada Kilisesi

Tarihi yerleri keşfetmeye meraklıysanız gezi rotanıza Aya Triada Kilisesi’ni mutlaka eklemelisiniz.

kadıköy aya triada kilisesi

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