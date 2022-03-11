İstanbul Unkapanı Köprüsü ne oldu? Neden ulaşıma kapandı? Unkapanı Köprüsü bağlantı noktası neden ayrıldı? Kullanılamıyor mu? Ne zaman trafiğe açılacak? 11 Mart 2022 Cuma

İstanbul Unkapanı Köprüsü'nü güç içerisinde kullanacak olan vatandaşlar çıkan son dakika haberlerinin ardından konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı.

İstanbul Unkapanı Köprüsü ne oldu? Neden ulaşıma kapandı? Unkapanı Köprüsü bağlantı noktası neden ayrıldı? Kullanılamıyor mu? Ne zaman trafiğe açılacak?sorularının yanıtı merak konusu oldu. 11 Mart 2022 Cuma köprüde son durum ve ayrıntılar haberimizde...

İSTANBUL UNKAPANI KÖPRÜSÜ NE OLDU? 11 MART 2022 CUMA

İstanbul Unkapanı Köprüsü'nün bağlantı noktalarında gerçekleşen açılma sebebiyle köprü iki yönde de trafiğe kapatıldı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan bir İBB yetkilisi şu ifadeleri kullandı:

"Burası açılıp kapanabilen bir köprü. Fırtınadan ve lodostan dolayı bu olağan bir şey. Şu anda 20 santimlik bir açıklık var. Çalışmanın ardından en azından 1 şeridi trafiğe açmayı düşünüyoruz"

İSTANBUL UNKAPANI KÖPRÜSÜ NEDEN ULAŞIMA KAPANDI?

İstanbul Unkapanı Köprüsü'nde bağlantı noktasında ayrılma sebebiyle köprünün ulaşıma kapandı.

UNKAPANI KÖPRÜSÜ BAĞLANTI NOKTASI NEDEN AYRILDI?

Açılmanın soğuk havadan ve şiddetli rüzgardan kaynaklandığı öne sürüldü. Ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyor. İki bağlantı noktasında genleşmeden kaynaklı açılma olduğunu bildirildi. AKOM'dan yapılan açıklamada, "Soğuk hava kaynaklı derz ayrılması meydana geldi" denildi. Köprüde oluşan yaklaşık 15-20 cm'lik ayrım nedeniyle, araçların geçişine izin verilmiyor.

UNKAPANI KÖPRÜSÜ KULLANILAMIYOR MU?

Sibirya kökenli Aybar kar fırtınası, hayatı olumsuz etkiliyor. Unkapanı Köprüsü'nün bağlantı noktalarında kar yağışı ve şiddetli fırtınanın etkisiyle açılma meydana geldi. Köprü ulaşıma kapatıldı.

Beyoğlu ve Fatih ilçelerini birbirine bağlayan Unkapanı Köprüsü’nün bağlantı noktalarının şiddetli rüzgar nedeniyle kopması sonrası köprünün ne zaman trafiğe açılacağı merak konusu oldu.

UNKAPANI KÖPRÜSÜ NE ZAMAN TRAFİĞE AÇILACAK?

Unkapanı Köprüsü'nün ne zaman trafiğe açılacağına ilişkin henüz açıklamada bulunulmadı. Çalışmaların sona ermesinin ardından Unkapanı Köprüsü'nün trafiğe açılacağı ön görülüyor. Konuya ilişkin açıklama yapıldığı takdirde haberimizde yer verilecektir...

UNKAPANI KÖPRÜSÜ HAKKINDA

Unkapanı Köprüsü veya yeni adıyla Atatürk Köprüsü, İstanbul'da tarihî yarımadayı Beyoğlu yakasına bağlayan bir köprüdür. Fatih ilçesine bağlı Unkapanı Küçükpazar bölgesiyle Beyoğlu ilçesine bağlı Azapkapı semtlerini birbirine bağlar. Aksaray semtinden başlayarak Unkapanı'na gelen Atatürk Bulvarı'nın devamı niteliğindedir.

UNKAPANI KÖPRÜSÜ NE ZAMAN YAPILDI?

Unkapanı Köprüsü ilk olarak otuzuncu Osmanlı Padişahı İkinci Mahmut hükümdarlığı döneminde, bir sonraki hükümdarın annesi ve İkinci Mahmut’un eşi “Bezmialem Valide Sultan” tarafından tamamı ahşap malzeme kullanılarak 1836 yılında inşa ettirildi.

Köprü geçişlerinde alışılanın aksine herhangi bir geçiş ücreti talep edilmediğinden dolayı halk tarafından “Hayratiye Köprüsü” olarak isimlendirildi. Bir diğer adı ise, semt itibarıyla, Yahudi Köprüsü idi.

Yine ahşap dubaların üzerine oturtturularak yüzme kabiliyeti kazandırılan köprünün inşa sorumluluğu, dönemin kaptan-ı deryası Ahmed Fevzi Paşa'ya verildi. Fevzi Ahmet Paşa nezaretinde, Haliç Tersanelerinde yapılması tamamlanan “Unkapanı Köprüsü”; dört yüz metre boyunda ve on metre eninde idi. İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi’nden gelen gemilerin Haliç’e girip çıkışını engellememek için açılıp – kapanan şekilde imal edilmiş olan köprünün açılış merasimi bizzat İkinci Mahmut tarafından baştanbaşa at sırtında geçilerek yapılmıştır.

1875 yılında, yüz otuz beş bin altın karşılığında yapılan anlaşma sonucu bir Fransız şirketi, ahşap köprü yerine metalden imal edilmiş bir köprü inşa etti. Yedi yüz seksen metre uzunluğunda ve on sekiz metre genişliğinde olan yeni köprü 1912 yılına kadar hizmete devam etmiştir.

1912 yılında ise bu köprü sökülüp yerine “Galata Köprüsü” olarak isimlendirilen üçüncü Eminönü - Karaköy köprüsü monte edilmiştir. 1936 yılında çıkan şiddetli bir fırtına sonucunda bu köprü de yıkılıp yerine günümüzde kullandığımız “Atatürk Köprüsü” inşa edilmiştir. Atatürk Köprüsü de tıpkı ilk imal edilen “Hayratiye Köprüsü” gibi ahşaptandır. Yirmi dört duba üzerine kurulu bu ahşap köprünün zemini takvimler 1954 yılını gösterirken asfalt ile kaplanmıştır. Dört yüz yetmiş yedi metre boyunda ve yirmi beş metre eninde olan köprü hâlâ İstanbul halkına hizmet etmektedir.

Haliç'e yapılacak olan ve 2018'de tamamlanması planlanan tüp geçit projesinin ardından köprünün kaldırılacağı duyuruldu.

Ancak bu proje gerçekleştirilmedi.

2021'de köprünün Unkapanı ayağında bulunan kavşağın T5 tramvayının Cibali - Eminönü arasındaki yola engel teşkil etmesi ve köprünün ekonomik ömrünün tamamlanmasıyla beraber olası bir depremde yıkılabileceği sebebiyle, Unkapanı Kavşağı'nın yenilenmesine İBB tarafından karar verilmiş ve çalışmalar 18 Mayıs 2021 tarihinde başlamış olup kavşak köprüsü ve iki bağlantı kolu 31 Temmuz'da hizmete alınmıştır. Kalan iki bağlantı kolunun T5 tramvayının tünel inşaatının bitmesi ile yapılması planlanmaktadır.

