İstanbullu Gelin 33. bölüm 2. fragmanı izle: Yangın, konakta birçok şeyi değiştirdi!

İstanbullu Gelin 33. bölüm fragmanı izleyici ile paylaşıldı. Star TV'nin cuma akşamları ekrana getirdiği ve gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan dizisi İstanbullu Gelin'de başrollerde Aslı Enver ile Özcan Deniz yer alıyor. Heyecanla izlenen dizinin son bölümünde yapılan kundaklama sonrasında konakta hayat akışı değişiyor. Sinirinden yanına yaklaşılamayan Adem, annesini kaybedeceğin korkusuyla yumuşarken Süreyya ile Esma arasındaki soğuk hava dağılıyor. Reyhan yaşayacak mı? Esma, Garip ile ilişkisini açıklayacak mı? İşte İstanbullu Gelin 33. bölüm 2. fragmanı...

İSTANBULLU GELİN 33. BÖLÜM 2. FRAGMANI

İstanbullu Gelin yeni bölümde neler olacak? İlgiyle izlenen dizinin 33. bölüm 2. fragmanında Adem, annesi Reyhan'ı kaybedeceği korkusunu yaşıyor. Son bölümde annesi Reyhan'a Esma ile Garip arasında yaşanan ilişkiyi anlatarak eline koz veren Adem, yangın sırasında orada olmasından dolayı da kendini suçluyor.

Diğer yandan Esma ile Reyhan'ın yaralandığı kundaklama olayı sonrasında Süreyya ile Esm arasındaki buzlar eriyor. İkili arasında geçen konuşma izleyenleri duygulandırdı. Esma'nın "Sevinirsin sanmıştım gelin" sözlerine Süreyya'nın "Ben yeterince aile büyüğümü kaybettim Esma Hanım. Sıramı savdığımı umuyorum" sözleri ile karşılık verdi. İşte İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı...