MAGAZİN

İstanbullu Gelin 33. bölüm 2. fragmanı izle: Yangın, konakta birçok şeyi değiştirdi!

DİZİ HABERLERİ | 18.01.2018 11:19 | Son Güncelleme 8 saat önce

İstanbullu Gelin 33. yeni bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. Cuma akşamları Star TV'de ekrana gelen ve başrollerini Aslı Enver ile Özcan Deniz'in paylaştığı İstanbullu Gelin dizisinde gerilim had safhaya çıktı. Esma ile Süreyya arasındaki buzları eriten yangın olayı Adem'i annesi Reyhan'dan koparacak mı? Reyhan yaşayacak mı? İşte İstanbullu Gelin 33. yeni bölüm 3. fragmanı...

İstanbullu Gelin 33. bölüm 2. fragmanı izle: Yangın, konakta birçok şeyi değiştirdi!

İstanbullu Gelin 33. bölüm fragmanı izleyici ile paylaşıldı. Star TV'nin cuma akşamları ekrana getirdiği ve gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan dizisi İstanbullu Gelin'de başrollerde Aslı Enver ile Özcan Deniz yer alıyor. Heyecanla izlenen dizinin son bölümünde yapılan kundaklama sonrasında konakta hayat akışı değişiyor. Sinirinden yanına yaklaşılamayan Adem, annesini kaybedeceğin korkusuyla yumuşarken Süreyya ile Esma arasındaki soğuk hava dağılıyor. Reyhan yaşayacak mı? Esma, Garip ile ilişkisini açıklayacak mı? İşte İstanbullu Gelin 33. bölüm 2. fragmanı...

İSTANBULLU GELİN 33. BÖLÜM 2. FRAGMANI

İstanbullu Gelin yeni bölümde neler olacak? İlgiyle izlenen dizinin 33. bölüm 2. fragmanında Adem, annesi Reyhan'ı kaybedeceği korkusunu yaşıyor. Son bölümde annesi Reyhan'a Esma ile Garip arasında yaşanan ilişkiyi anlatarak eline koz veren Adem, yangın sırasında orada olmasından dolayı da kendini suçluyor.

Diğer yandan Esma ile Reyhan'ın yaralandığı kundaklama olayı sonrasında Süreyya ile Esm arasındaki buzlar eriyor. İkili arasında geçen konuşma izleyenleri duygulandırdı. Esma'nın "Sevinirsin sanmıştım gelin" sözlerine Süreyya'nın "Ben yeterince aile büyüğümü kaybettim Esma Hanım. Sıramı savdığımı umuyorum" sözleri ile karşılık verdi. İşte İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı...

İSTANBULLU GELİN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Konaktaki bir tuhaflık Faruk’u harekete geçirir. Yaşanan son olayın yarattığı korku ve üzüntü beraberinde birçok soru getirir. Sorulan her soru Garip’i biraz daha köşeye sıkıştırır. Süreyya’nın söyledikleri Begüm’ün kafasını karıştırır. Osman sürpriz bir kararla hayatına yeni bir yön verir. Benzer süreçler yaşayan Süreyya ve Senem farklı duygularla da olsa aynı haberi beklemeye koyulurlar. Faruk kafasındaki soru işaretlerinden kurtulamaz. İzlediği yol onu duyduğunda inanamayacağı bir gerçekle karşı karşıya bırakacaktır.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İstanbullu Gelin istanbullu gelin izle istanbullu gelin fragman İstanbullu Gelin 33 bölüm istanbullu gelin yeni bölüm star tv

En Çok Okunan Haberler

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan Afrin açıklaması

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan Afrin açıklaması

Gümrük Bakanı: Çiftlikbank benzeri 11 şirket var

Gümrük Bakanı: Çiftlikbank benzeri 11 şirket var

İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu

İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu

Son seçim anketlerine göre hangi parti ne kadar oy alacak?

Son seçim anketlerine göre hangi parti ne kadar oy alacak?

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Zlatan İbrahimovic Galatasaray'a çok yakın!

Zlatan İbrahimovic Galatasaray'a çok yakın!

İlginizi Çekebilir

O Ses Türkiye'de çocukluk aşkı için gözyaşı döken Ozan Ahmedov performansıyla mest etti

O Ses Türkiye'de çocukluk aşkı için gözyaşı döken Ozan Ahmedov performansıyla mest etti

İddialı başlayan dizi reyting kurbanı oldu!

İddialı başlayan dizi reyting kurbanı oldu!

Yılbaşında Acun Ilıcalı'yı izleyenlerin sayısı bir ülke nüfusu kadar

Yılbaşında Acun Ilıcalı'yı izleyenlerin sayısı bir ülke nüfusu kadar

İzdivaçta yeni rezalet! Gelin adayları taliplerini etkilemek için bunu da yaptı!

İzdivaçta yeni rezalet! Gelin adayları taliplerini etkilemek için bunu da yaptı!

Milyoner'e parası olmadığı için emanet gözlükle katıldı! Tam...

Milyoner'e parası olmadığı için emanet gözlükle katıldı! Tam...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mehmetçik Kut'ül Amare ilk bölümü izle (Mehmetçik Kut'ül Amare konusu ve oyuncu kadrosu)

Mehmetçik Kut'ül Amare ilk bölümü izle (Mehmetçik Kut'ül Amare konusu ve oyuncu kadrosu)

Diriliş Ertuğrul 103. yeni bölüm fragmanı: Önce namaz sonra fetih! (Karacahisar'ın tarihi değişiyor mu?)

Diriliş Ertuğrul 103. yeni bölüm fragmanı: Önce namaz sonra fetih! (Karacahisar'ın tarihi değişiyor mu?)

Mağdur karı kocaya iğrenç teklif!

Mağdur karı kocaya iğrenç teklif!

Çukur 13. yeni bölüm fragmanı izle: Vartolu, tapuların karşılığında ne istiyor?

Çukur 13. yeni bölüm fragmanı izle: Vartolu, tapuların karşılığında ne istiyor?

Diriliş Ertuğrul 102. son bölüm izle: Hainlerin cezası kesildi, sırada Fetih var! (Diriliş Ertuğrul 103. yeni bölüm fragmanı)

Diriliş Ertuğrul 102. son bölüm izle: Hainlerin cezası kesildi, sırada Fetih var! (Diriliş Ertuğrul 103. yeni bölüm fragmanı)

Naz Elmas Gülse Birsel'in dizisi Jet Sosyete'nin kadrosunda

Naz Elmas Gülse Birsel'in dizisi Jet Sosyete'nin kadrosunda

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.