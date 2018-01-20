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İstanbullu Gelin 33. son bölüm izle: Esma-Garip ilişkisini öğrenen Faruk ne yapacak? (Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

DİZİ HABERLERİ | 20.01.2018 08:58 | Son Güncelleme 11 saat önce

İstanbullu Gelin 33. son bölüm dün akşam Star TV'de ekrana geldi. Başrollerini Aslı Enver ile Özcan Deniz'in paylaştığı İstanbullu Gelin son bölümde heyecan dorukta idi. Reyhan ile Esma'nın tartıştıkları sırada evin kundaklanması ve ikisinin de yaralanması ile sırlar ortadan kalkmadı. Hala evi kimin yaktığı bilinmiyor. Bunun yanında Esma, Garip olan ilişkisini Faruk'a söylemeye karar verir. Faruk ise bunlar karşısında şok oldu. Peki yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İstanbullu Gelin 33. son bölüm izle: Esma-Garip ilişkisini öğrenen Faruk ne yapacak? (Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

İstanbullu Gelin 33. son bölümde heyecanlı anlar yaşandı. Star TV'de cuma akşamları yayınlanan ve ilgiyle izlenen dizi İstanbullu Gelin'in konusu gerçek bir hayat hikayesinde alındı. Dizinin başrollerini Aslı Enver ile Özcan Deniz paylaşıyor. İstanbullu Gelin son bölümde Esma ile Reyhan'ın kozlarını paylaştıklarını sırada bulundukları evin kundaklanması ile alevlerin arasında kaldılar. Esma ile Reyhan, yangından kurtuldular ve yangının gizemi, nasıl ortaya çıktığı hala bilinmiyor. Final sahnesinde ise Esma'nın Garip olan ilişkisini anlatması Faruk'u şok etti. Bu sahne sonrasında İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İstanbullu Gelin son bölümü izleyenleri yine ekran başına kilitledi. Heyecanla izlenen dizide kundaklamanın kim tarafından yapıldığı ortaya çıkacak mı, evi kim ateşe verdi merak ediliyordu. Yangından kurtarılan Reyhan'ın durumu düzelmeye başlarken Esma, evinde dinleniyordu. Fakat Faruk'un olaya kuşkulu yaklaşımı, orada Garip ile karşılaşması ve sonrasında Reyhan ile Esma'nın olayları farklı anlatması, onu iyice olaylar hakkında şüpheye düşürdü. Olay yerinde bulduğu çakmağın da kime ait olduğunu bulamaması sonrasında annesi ile bunu konuşmak ister. Sinirle bir şekilde eve gelen Faruk ise öğrendiği gerçek ile şok olur. Esma Hanım, Süreyya ile arasındaki sır olan Garip ile görüştüğünü oğlu Faruk'a söyler. Faruk, bu gerçek karşısında ne yapacak merak ediliyor. Bu yüzden yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı araştırılıyor. İstanbullu Gelin son bölümü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

İstanbullu Gelin 33. son bölümü izlemek için tıklayınız

İSTANBULLU GELİN 33. BÖLÜM ÖZETİ

Konaktaki bir tuhaflık Faruk’u harekete geçirir. Yaşanan son olayın yarattığı korku ve üzüntü beraberinde birçok soru getirir. Sorulan her soru Garip’i biraz daha köşeye sıkıştırır.
Süreyya’nın söyledikleri Begüm’ün kafasını karıştırır. Osman sürpriz bir kararla hayatına yeni bir yön verir. Benzer süreçler yaşayan Süreyya ve Senem farklı duygularla da olsa aynı haberi beklemeye koyulurlar.

Faruk kafasındaki soru işaretlerinden kurtulamaz. İzlediği yol onu duyduğunda inanamayacağı bir gerçekle karşı karşıya bırakacaktır.

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