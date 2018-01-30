İstanbullu Gelin 35. yeni bölüm fragmanı: Begüm'e ne oldu?

İstanbullu Gelin 35. yeni bölüm fragmanı izleyenleri heyecanlardı. Star TV'de cuma akşamları ekrana gelen İstanbullu Gelin dizisinin başrollerini Aslı Enver ile Özcan Deniz paylaşıyor. İkilinin canlandırdığı Süreyya ve Faruk'un yaşadığı aşkı konu alan ve gerçek hayat hikayesinden uyarlanan dizinin son bölümünde Esma Hanım, Garip ile olan ilişkisini açıklamış fakat aile bireylerinden sert tepki almıştı. Esma, en son darbeyi Osman'dan alıyor. İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanında Osman, evden ayrılma kararını açıklıyor. Adem'in şirketin yönetim kuruluna girmesinde avukatlığını Can'ın yapması Faruk'u kızdırırken Süreyya'da şok etkisi yaratıyor. İşte İstanbullu Gelin 35. yeni bölüm fragmanı...
İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanında Esma'nın Garip ile olan ilişkisi sonrasında tepkiler giderek artmaya devam ediyor. Son olarak Osman, annesine tepki olarak evi terketmeye karar veriyor ve bunu açıklıyor. Esma Hanım, Osman'ın bu kararından sonra bir kez daha şok geçiriyor. Esma Hanım'a bu zor anlarda tek destek ise Süreyya'dan geliyor.
İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanında Adem'in şirketin yönetim kuruluna girmesiyle Faruk'un yıllardır korktuğu şey başına geliyor. Fikret'in böyle bir karar vermesine kızgın olan Faruk, avukatı olarak Can'ı tutması ile iyice sinirleniyor. Fragmanda izleyenleri meraklandıran sahnesi ise Begüm, hastanede Cem'in yanında iken bir anda yere yığılır. Yeni bölümü merakla beklettiren sahnede Begüm'e ne oldu? Begüm neden bayıldı? İşte İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı...
İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM ÖZETİ
İstanbullu Gelin son bölümde; Esma’nın itiraflarıyla konakta yer yerinden oynar. Süreyya, Faruk’u sakinleştirmek için beklenmedik bir hamle yapar. Birlikte Uludağ'a tatil ayarlayan çift arasında duygusal anlar yaşanıyor.
Duygusal açmazlarda olan Fikret sonunda patlar. Murat’ın kontrolsüz öfkesi tatsız bir olaya sebebiyet verir. Neşeli bir haber duyanları sevince boğar. Can, sürpriz bir isimle sonuçları çok tehlikeli olacak bir ortaklık kurar. Osman, annesinden duydukları ile yıkılır. Faruk gelen bir telefonla bunca zamandır engellemeye çalıştığı felaketin gerçekleşmiş olduğunu anlayacaktır.
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