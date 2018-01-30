İstanbullu Gelin 35. yeni bölüm fragmanı: Begüm'e ne oldu?

İstanbullu Gelin 35. yeni bölüm fragmanı izleyenleri heyecanlardı. Star TV'de cuma akşamları ekrana gelen İstanbullu Gelin dizisinin başrollerini Aslı Enver ile Özcan Deniz paylaşıyor. İkilinin canlandırdığı Süreyya ve Faruk'un yaşadığı aşkı konu alan ve gerçek hayat hikayesinden uyarlanan dizinin son bölümünde Esma Hanım, Garip ile olan ilişkisini açıklamış fakat aile bireylerinden sert tepki almıştı. Esma, en son darbeyi Osman'dan alıyor. İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanında Osman, evden ayrılma kararını açıklıyor. Adem'in şirketin yönetim kuruluna girmesinde avukatlığını Can'ın yapması Faruk'u kızdırırken Süreyya'da şok etkisi yaratıyor. İşte İstanbullu Gelin 35. yeni bölüm fragmanı...

İSTANBULLU GELİN 35. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanında Esma'nın Garip ile olan ilişkisi sonrasında tepkiler giderek artmaya devam ediyor. Son olarak Osman, annesine tepki olarak evi terketmeye karar veriyor ve bunu açıklıyor. Esma Hanım, Osman'ın bu kararından sonra bir kez daha şok geçiriyor. Esma Hanım'a bu zor anlarda tek destek ise Süreyya'dan geliyor.