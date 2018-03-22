İstanbullu Gelin 42. bölüm 2. fragmanı: Faruk, Osman'ı evden kovuyor! (İstanbullu Gelin son bölüm izle)

İstanbullu Gelin 42. yeni bölüm 2. fragmanı izleyenleri meraklandırmaya devam ediyor. Aslı Enver ile Özcan Deniz'in başrolünde oynadığı İstanbullu Gelin yeni fragmanında Faruk, Osman ile Burcu arasında bir konuşmaya kulak misafiri olması ve Osman'ın Süreyya'ya olan ilgisini öğrenmesi sonrasında deliye dönmüştü. İstanbullu Gelin yeni bölüm 2. fragmanında ise Faruk'un bu öfkesi devam ediyor ve Osman'ı evden kovuyor. İşte İstanbullu Gelin 42. yeni bölüm 2. fragmanı...

İSTANBULLU GELİN 42. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı Zülfü Livaneli - Kardeşin Duymaz El Oğlu Duyar şarkısı ile Faruk ve Osman arasındaki gerginliği gözler önüne getiriyor. İstanbullu Gelin yeni fragmanda Adem'in kazadan sonra hastanede uyanışı ve gözyaşları içinde kalması ile onu dışarıdan izleyen Dilara'nın durumu izleyenleri duygulandırıyor. Fragmanda, Garip - Esma, Fikret - Esra'nın mutlu anları gösterilirken Osman'ın yalnızlığı ve pişmanlığı ile Faruk'un öfkesi dikkat çekiyor. Faruk, "Sen Osman'sın, elimde büyüttüğüm Osman'sın" dediği kardeşine "Benden de, bu evden de, Süreyya'dan da uzak dur, git!" diyerek Osman'ı kovuyor. İşte İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı...