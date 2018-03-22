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İstanbullu Gelin 42. bölüm 2. fragmanı: Faruk, Osman'ı evden kovuyor! (İstanbullu Gelin son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 22.03.2018 13:52 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin 42. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Star TV'de Cuma akşamları yayınlanan ve Aslı Enver ile Özcan Deniz'in başrolünde oynadığı İstanbullu Gelin yeni fragmanı çıktı. İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanında Faruk'un Osman'a karşı öfkesi devam ediyor. Hatta Faruk, en sevdiğim kardeşim dediği Osman'ı evden ve Süreyya'dan uzak durmasını istiyor ve kovuyor. İşte İstanbullu Gelin 42. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

İstanbullu Gelin 42. bölüm 2. fragmanı: Faruk, Osman'ı evden kovuyor! (İstanbullu Gelin son bölüm izle)

İstanbullu Gelin 42. yeni bölüm 2. fragmanı izleyenleri meraklandırmaya devam ediyor. Aslı Enver ile Özcan Deniz'in başrolünde oynadığı İstanbullu Gelin yeni fragmanında Faruk, Osman ile Burcu arasında bir konuşmaya kulak misafiri olması ve Osman'ın Süreyya'ya olan ilgisini öğrenmesi sonrasında deliye dönmüştü. İstanbullu Gelin yeni bölüm 2. fragmanında ise Faruk'un bu öfkesi devam ediyor ve Osman'ı evden kovuyor. İşte İstanbullu Gelin 42. yeni bölüm 2. fragmanı...

İSTANBULLU GELİN 42. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı Zülfü Livaneli - Kardeşin Duymaz El Oğlu Duyar şarkısı ile Faruk ve Osman arasındaki gerginliği gözler önüne getiriyor. İstanbullu Gelin yeni fragmanda Adem'in kazadan sonra hastanede uyanışı ve gözyaşları içinde kalması ile onu dışarıdan izleyen Dilara'nın durumu izleyenleri duygulandırıyor. Fragmanda, Garip - Esma, Fikret - Esra'nın mutlu anları gösterilirken Osman'ın yalnızlığı ve pişmanlığı ile Faruk'un öfkesi dikkat çekiyor. Faruk, "Sen Osman'sın, elimde büyüttüğüm Osman'sın" dediği kardeşine "Benden de, bu evden de, Süreyya'dan da uzak dur, git!" diyerek Osman'ı kovuyor. İşte İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı...

İstanbullu Gelin 42. yeni bölüm fragmanı: Mutluluk, hüzün, öfke bir arada! (İstanbullu Gelin son bölüm izle)İstanbullu Gelin 42. yeni bölüm fragmanı: Mutluluk, hüzün, öfke bir arada! (İstanbullu Gelin son bölüm izle)

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İstanbullu Gelin son bölümde Adem, geçmişten gelen mektubun etkisi ile dumur halindedir. İçindeki psikolojik baskıdan çıkmak için annesiyle yüzleşmeye gider. Hastanede annesinin önüne, babasından gelen mektubu atar ve bunu neden sakladığını sorar.

İstanbullu Gelin 41. bölümde Adem, annesinin yanında ayrıldıktan sonra kafası bulanık bir şekilde ve dengesiz olarak arabası ile son hız gitmektedir. Bir anda Adem, arabasını yolun kenarında bir binaya çevirir. Ve son hız arabasıyla binaya çarpar. İzleyenlerin şok olduğu sahnede Adem yaşıyor mu merak ediliyor.

Adem, annesinin ondan yıllardır sakladığı sırrın buhranı içerisindedir. Bu gerçeği hazmetmesi kolay olmayacaktır. Garip geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılır, bu durum Esma ile Garip’in ilişkisini Süreyya ve Faruk’un sorgulamasına neden olacaktır. Akif ve Senem nikaha hazırdır, Süreyya’nın hazırladığı bekarlığa vedada ise beklenmeyen olaylar yaşanacaktır. İpek ve Fikret arasındaki ilişki Erhan’ın gelişi ile başka bir krize dönüşür. Adem’in Reyhan ile yüzleşmesi kendisi ile ilgili bir çok şeyi sorgulamasına ve bir karar almasına neden olacaktır.

İstanbullu Gelin son bölüm izle

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