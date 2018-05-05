İstanbullu Gelin 48. son bölüm izle: Faruk'a ne oldu? (İstanbullu Gelin 49. yeni bölüm fragmanı çıktı mı?)

İstanbullu Gelin 48. son bölümü, dün akşam Star TV ekranlarında hayranları ile buluştu. Aslı Enver ile Özcan Deniz'in başrolünde oynadığı İstanbullu Gelin son bölümde Boranlar köşkünde yapılacak Boran Jet lansmanı heyecanı vardı. Son sahnede Faruk'un hali, izleyenlere İstanbullu Gelin 49. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı diye sordurdu. İstanbullu Gelin son bölümde Faruk, Adem'le barışmak için adım atıyor. Fakat Adem'in öfkesi geçmemiş hatta şirketteki hisseleri İpek'in ailesine satarak Faruk'a karşı savaşını başlatmış oldu. Fakat İstanbullu Gelin finalinde Adem'e ne oldu, kim ne yaptı merak ediliyor. İstanbullu Gelin son bölümü haberimizdeki bağlantıdan kesintisiz izleyebilirsiniz.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Adem yaşadığı hayal kırıklığıyla öfkesini gitgide körüklemektedir. Faruk’un Adem’le yüzleşmesi Esma ve Süreyya arasında gerilim yaratır. Faruk’la karşı karşıya gelen Akif için zor günler kapıdadır.

Boranlar kendi aralarında yaşanılanları hazmetmeye çalışırken İpek’in hamlesi Fikret’i büyük bir karara sürükler. Her şeye rağmen gerçekleştirilen lansmanda ise Boranları bambaşka bir sürece taşıyacak haber gelir.