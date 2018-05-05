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İstanbullu Gelin 48. son bölüm izle: Faruk'a ne oldu? (İstanbullu Gelin 49. yeni bölüm fragmanı çıktı mı?)

DİZİ HABERLERİ  | 05.05.2018 09:12 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin 48. son bölümü Star TV'de dün akşam yayınlandı. Şok bir sahne ile biten son bölüm sonrasında İstanbullu Gelin 49. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. Aslı Enver ile Özcan Deniz'in başrolünde oynadığı İstanbullu Gelin son bölümde Faruk'un barışma çabaları Adem tarafında karşılık bulmaz. Boran Jet lansmanına gelmeyen Faruk herkesi telaşlandırır. Baygın yatan Faruk'a ne oldu? İşte İstanbullu Gelin 48. son bölümü...

İstanbullu Gelin 48. son bölüm izle: Faruk'a ne oldu? (İstanbullu Gelin 49. yeni bölüm fragmanı çıktı mı?)

İstanbullu Gelin 48. son bölümü, dün akşam Star TV ekranlarında hayranları ile buluştu. Aslı Enver ile Özcan Deniz'in başrolünde oynadığı İstanbullu Gelin son bölümde Boranlar köşkünde yapılacak Boran Jet lansmanı heyecanı vardı. Son sahnede Faruk'un hali, izleyenlere İstanbullu Gelin 49. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı diye sordurdu. İstanbullu Gelin son bölümde Faruk, Adem'le barışmak için adım atıyor. Fakat Adem'in öfkesi geçmemiş hatta şirketteki hisseleri İpek'in ailesine satarak Faruk'a karşı savaşını başlatmış oldu. Fakat İstanbullu Gelin finalinde Adem'e ne oldu, kim ne yaptı merak ediliyor. İstanbullu Gelin son bölümü haberimizdeki bağlantıdan kesintisiz izleyebilirsiniz.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Adem yaşadığı hayal kırıklığıyla öfkesini gitgide körüklemektedir. Faruk’un Adem’le yüzleşmesi Esma ve Süreyya arasında gerilim yaratır. Faruk’la karşı karşıya gelen Akif için zor günler kapıdadır.

Boranlar kendi aralarında yaşanılanları hazmetmeye çalışırken İpek’in hamlesi Fikret’i büyük bir karara sürükler. Her şeye rağmen gerçekleştirilen lansmanda ise Boranları bambaşka bir sürece taşıyacak haber gelir.

İstanbullu Gelin son bölümü izlemek için tıklayınız

İSTANBULLU GELİN YENİ BÖLÜM FRAGMANI

İstanbulllu Gelin son bölümü final sahnesi ile herkese yeni bölüm fragmanına yöneltti. Çünkü finalde Boran Jet lansmanına gelmeyen ve ulaşılamayan Faruk'un biilinmeyen bir yerde hareketsiz görüntüsü ekrana geldi. Bu durumdan sorumlu Adem mi? İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Fakat aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

İstanbulllu Gelin yeni bölüm fragmanı için tıklayınız

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