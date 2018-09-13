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İstanbullu Gelin 54. yeni bölüm fragmanı: Boranlar iş-aş peşinde! (İstanbullu Gelin 3. yeni sezon ne zaman başlıyor?)

DİZİ HABERLERİ  | 13.09.2018 07:41 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin 54. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Aslı Enver ile Özcan Deniz'in oynadığı İstanbullu Gelin sonunda izleyicisine kavuşuyor. İstanbullu Gelin sezon finalinde Boranlar ellerinde tüm malvarlıklarını kaybetmişlerdi. Ve Faruk ile Süreyya, İstanbul'un yolunu tutmuş, kendilerine iş aramaktadırlar. Diğer yandan Fikret ile tartışan Adem ise "Siz hepiniz ben tek" diyerek meydan okuyor. Peki yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte İstanbullu Gelin 54. yeni bölüm fragmanı...

İstanbullu Gelin 54. yeni bölüm fragmanı: Boranlar iş-aş peşinde! (İstanbullu Gelin 3. yeni sezon ne zaman başlıyor?)

İstanbullu Gelin 54. yeni bölüm fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Hayranlarının merakla beklediği dizinin yayın tarihi de yeni bölüm fragmanı ile belli oldu. İstanbullu Gelin yeni bölümde Boranlar çıkış yolu arıyorlar. Faruk ile Süreyya, İstanbul'un gitmiş ve iş aramaktadırlar. Fikret ise kendilerine oyun oynayarak ellerindeki tüm malları, konağı alan Adem'in karşısına çıkar. Bir gün herşeyi geri alacağını söyleyen Fikret'e karşı Adem ise "Siz hepiniz ben tek" bağırır. İstanbullu Gelin yeni bölüm 21 Eylül Cuma günü Star TV ekranlarında olacak. İşte İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı ve yeni sezona dair Aslı Enver ile Özcan Deniz'den tüyolar...

İSTANBULLU GELİN 54. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Adem’in tuzağına düşen Boranlar, sadece konağı değil tüm mal varlıklarını da kaybetmişlerdir. Birbirilerine tutunarak ayakta kalmaya çalışan ailenin yolu yıllar sonra İstanbul’da yaşayan, hiç görüşmedikleri halaları Ülfet Kavaklı kesişecektir. Varlıklı ve güçlü iş kadını Ülfet Kavaklı, zor durumdaki akrabalarına bekledikleri yardım elini mi uzatacak, yoksa eski defterleri açıp yılların hesabını mı soracak?

Faruk, bir çıkış yolu bulabilmek için her yolu denerken, Fikret tüm olanlardan dolayı kendini suçlamaktadır. Adem, konağı almıştır almasına ama bunun karşılığında hiç beklemediği bir bedel ödemek zorunda kalacaktır.

İSTANBULLU GELİN YENİ SEZONDA NELER OLACAK?

Başrollerini Özcan Deniz ve Aslı Enver’in paylaştığı, Star TV’nin milyonların gönlünde taht kuran dizisi İstanbullu Gelin beklenmedik hikayesi ve yeni karakterleri ile üçüncü sezonuna iddialı bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor.

  1. Sezona sert bir başlangıç yapacaklarının altını çizen Özcan Deniz, izleyiciyi uyarıyor:
    “Bu sezon herkes için zorlu geçecek. Boranlar’ı görmeye alışık olduğumuz kalıpların çok dışında izleyeceğiz. Faruk, aileyi bir arada tutmaya çalışmakla kalmayıp, bitti denilen her noktada devam edebilmek için pek çok zorluk ve sorumluluğun altına girecek. Daha önce hiç karşılaşmadığı tavır ve davranışlara göğüs germek durumunda kalacak.

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Başarılı oyuncu Aslı Enver ise “Süreyya belki de en büyük sınavını kızı Yaz ile verecek. Yaşanan tüm bu krizler Süreyya’yı da etkileyip değiştiriyor. Ve biz adım adım bu değişimi izleyeceğiz. Yüreğindeki sevgiyi herkesle cömertçe paylaşan ve gücünü bundan alan Süreyya’yı zor bir seçim bekliyor” dedi.

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