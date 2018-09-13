İstanbullu Gelin 54. yeni bölüm fragmanı: Boranlar iş-aş peşinde! (İstanbullu Gelin 3. yeni sezon ne zaman başlıyor?)

İstanbullu Gelin 54. yeni bölüm fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Hayranlarının merakla beklediği dizinin yayın tarihi de yeni bölüm fragmanı ile belli oldu. İstanbullu Gelin yeni bölümde Boranlar çıkış yolu arıyorlar. Faruk ile Süreyya, İstanbul'un gitmiş ve iş aramaktadırlar. Fikret ise kendilerine oyun oynayarak ellerindeki tüm malları, konağı alan Adem'in karşısına çıkar. Bir gün herşeyi geri alacağını söyleyen Fikret'e karşı Adem ise "Siz hepiniz ben tek" bağırır. İstanbullu Gelin yeni bölüm 21 Eylül Cuma günü Star TV ekranlarında olacak. İşte İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı ve yeni sezona dair Aslı Enver ile Özcan Deniz'den tüyolar...

İSTANBULLU GELİN 54. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Adem’in tuzağına düşen Boranlar, sadece konağı değil tüm mal varlıklarını da kaybetmişlerdir. Birbirilerine tutunarak ayakta kalmaya çalışan ailenin yolu yıllar sonra İstanbul’da yaşayan, hiç görüşmedikleri halaları Ülfet Kavaklı kesişecektir. Varlıklı ve güçlü iş kadını Ülfet Kavaklı, zor durumdaki akrabalarına bekledikleri yardım elini mi uzatacak, yoksa eski defterleri açıp yılların hesabını mı soracak?