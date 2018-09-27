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İstanbullu Gelin 55. yeni bölüm 2. fragmanı: İstanbul, Faruk ile Süreyya'yı gerdi! (Son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 27.09.2018 07:34 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin 55. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Cuma akşamı ekrana gelecek yeni bölüm heyecanla beklenirken İstanbullu Gelin 55. bölüm 2. fragmanı da çıktı. Özcan Deniz ile Aslı Enver'in başrolünde oynadığı İstanbullu Gelin yeni bölümde Faruk ile Süreyya'nın arası İstanbul'daki yeni başladıkları yaşamdan dolayı geriliyor. Faruk'un Esma Hanım'a moral verirken Süreyya ile kavga etmesi dikkatleri çekti. İşte İstanbullu Gelin 55. yeni bölüm fragmanları...

İstanbullu Gelin 55. yeni bölüm 2. fragmanı: İstanbul, Faruk ile Süreyya'yı gerdi! (Son bölüm izle)

İstanbullu Gelin 55. yeni bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. Aslı Enver ile Özcan Deniz'in başrolünde oynadığı İstanbullu Gelin 55. bölümü heyecanla bekleniyor. Cuma akşamı ekrana gelecek yeni bölüm öncesi 2. fragman da çıktı. Fragman, Esma'nın İstanbul'a dair korkularını, nefreti ile başlarken Faruk onu "Bu evden de düştüğümüz çukurdan da çıkacağız. Sen yeter ki dirayetini kaybetme" sözleri ile moral vermeye çalışıyor. Fakat daha sonra Aslı'ya "Burası Bursa değil, burası İstanbul! Tamam mı? İpler benim elimde değil! Allah'ın belası koca bir şehir burası" şeklinde bağırması ise izleyicileri merak ettirdi. İşte İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanları...

İSTANBULLU GELİN 55. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

İSTANBULLU GELİN 55. YENİ BÖLÜM 1. FRAGMANI

İstanbullu Gelin 55. bölüm fragmanında Boranların, mutlu - mesut görüntüleri ve Süreyya'nın kızı ile çekilmiş fotoğrafının Faruk'a vermesi dikkat çekiyor. Sonrasında ise yeni kadroya katılan Meral Çetinkaya tarafından canlandırılan Ülfet'in Adem'e söyledikleri onu harekete geçiriyor. İstanbullu Gelin yeni bölümde Adem, Süreyya'yı alıkoyuyor. Karşılığında ise isteği Dilara'nın yerini öğrenmek. Faruk'un kızdığı ve Adem'e yumruk attığı sahneler heyecanlandırırken Adem, Süreyya'ya ne yaptı merak konusu.

İSTANBULLU GELİN YENİ SEZON İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yaşadıkları büyük çöküş sonrasında ailece yeni bir hayata tutunmaya çalışan Boranlar'da Faruk, hem ailesini bir arada tutmaya hem de bir çıkış yolu aramaya çalışır. Faruk çıkış noktası arar ama kapılar yüzüne kapanır. Süreyya ise Yaz’ı büyütmekle meşguldür. Esma’nın görümcesi Ülfet için de sahne vaktidir. Diziye yeni sezonda katılan usta oyuncu Meral Çetinkaya'nın canlandırdığı Ülfet karakteri, Boranlar'ın hayatına yeni sıkıntılar getirecektir.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM İZLE

FARUK VE SÜREYYA'NIN KIZLARI YAZ BÜYÜDÜ VE...

Başrollerini Özcan Deniz ve Aslı Enver'in paylaştığı İstanbullu Gelin merakla beklenen yeni sezonunu sürpriz bir sahneyle açtı. Boranlar'ın büyük çöküşünden sonra yıllar geçmiş ve Faruk ile Süreyya'nın kızları Yaz artık genç bir kız olmuştur. Diziye yeni katılan genç oyuncu Ahsen Eroğlu'nun canlandırdığı Yaz, geleceğin Türkiyesi'nde psikoloğa giderek annesinin babaanesini gözlerinin önünde öldürdüğünü itiraf etti. Dizide Tilbe Saran'ın canlandırdığı Faruk ve Süreyya'nın psikoloğu İdil yaşlanmış haliyle ekranlara geldi. Dizinin ilk sahnelerinde dikkat çeken detaylar ise, geleceğin İstanbul'u için yapılan tasvir oldu. Yaz Ala Boran, psikoloğun yanına giderken, arka planda uçan arabalar, hologramlı görüşmelerin olduğu bambaşka bir dünya görüldü. Yeni sezon senaryosuyla çok konuşulacak olan İstanbullu Gelin'de artık hikaye Boranlar'ın günümüzde yaşadığı hayatla, 20 sene sonrasında yaşananlar arasında geçecek.

ADEM'İN ARKASINDAKİ GÜÇ ORTAYA ÇIKTI

Bankalardan kredi bulamayan Faruk'un imdadına Akif'in sürpriz haberi yetişti. Akif, Boranlar'ın geçmişten kalan ve yeni havalimanına çok yakın bir konumda olduğu için değerlenen bir arsasını buldu. Arsaya 30 milyon dolar teklif edildiğini öğrenen Faruk büyük bir sevinç yaşadı. Ancak arsanın yarısının halası Ülfet'e ait olduğu ve satış için onayının gerektiği ortaya çıktı. Görümcesi Ülfet'le yıllardır görüşmeyen Esma ise geçmişle yüzleşmek için Ülfet'in karşısına çıktı. Esma ile Ülfet arasında geçmişte yaşanan gizemli olayın sırrı ise ortaya çıkmadı. Ancak final sahnesinde Adem'in arkasındaki gücün Üflet olduğu belli oldu.

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