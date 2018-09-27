İstanbullu Gelin 55. yeni bölüm 2. fragmanı: İstanbul, Faruk ile Süreyya'yı gerdi! (Son bölüm izle)

İstanbullu Gelin 55. yeni bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. Aslı Enver ile Özcan Deniz'in başrolünde oynadığı İstanbullu Gelin 55. bölümü heyecanla bekleniyor. Cuma akşamı ekrana gelecek yeni bölüm öncesi 2. fragman da çıktı. Fragman, Esma'nın İstanbul'a dair korkularını, nefreti ile başlarken Faruk onu "Bu evden de düştüğümüz çukurdan da çıkacağız. Sen yeter ki dirayetini kaybetme" sözleri ile moral vermeye çalışıyor. Fakat daha sonra Aslı'ya "Burası Bursa değil, burası İstanbul! Tamam mı? İpler benim elimde değil! Allah'ın belası koca bir şehir burası" şeklinde bağırması ise izleyicileri merak ettirdi. İşte İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanları...

İSTANBULLU GELİN 55. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

İSTANBULLU GELİN 55. YENİ BÖLÜM 1. FRAGMANI

İstanbullu Gelin 55. bölüm fragmanında Boranların, mutlu - mesut görüntüleri ve Süreyya'nın kızı ile çekilmiş fotoğrafının Faruk'a vermesi dikkat çekiyor. Sonrasında ise yeni kadroya katılan Meral Çetinkaya tarafından canlandırılan Ülfet'in Adem'e söyledikleri onu harekete geçiriyor. İstanbullu Gelin yeni bölümde Adem, Süreyya'yı alıkoyuyor. Karşılığında ise isteği Dilara'nın yerini öğrenmek. Faruk'un kızdığı ve Adem'e yumruk attığı sahneler heyecanlandırırken Adem, Süreyya'ya ne yaptı merak konusu.