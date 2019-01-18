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İstanbullu Gelin bu akşam var mı? İstanbullu Gelin 69. yeni bölüm fragmanı izle!18 Ocak Cuma Star TV yayın akışı

DİZİ HABERLERİ  | 18.01.2019 02:59 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin dizisinin 69. yeni bölümü hayranları tarafından merakla beklenen 69. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanına Esma ve Garip'in romantik sahneleri damga vurdu. Esma ve Garip düğün sonrasında balayına gittikleri Uludağ'da eğlenceli anlar yaşıyor. Peki İstanbullu Gelin neden yok? Peki İstanbullu Gelin yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte 69. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar.

İstanbullu Gelin bu akşam var mı? İstanbullu Gelin 69. yeni bölüm fragmanı izle!18 Ocak Cuma Star TV yayın akışı

Star TV'nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin 68. son bölümüyle 28 Aralık Cuma akşamı ekrana gelmişti. Yeni yılla birlikte ekrana ara veren İstanbullu Gelin'dne 69. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Esma ve Garip konakta yapılan törenle evlenmişti. İkili balayı için gittikleri Uludağ'da romantik ve eğlenceli anlar yaşıyor. Garip'in Esma'ya 'Senin için çılgın planlarım var' demesi dikkat çekiyor. Yeni bölüm fragmanında, Esma ve Faruk ise annelerinin evlenmesinin ardından hayatlarını yeniden düzenliyor. Esma'nın 'Sanki bildiğim her şey yanlıştı ve ben kaybolmuştum' sözleri dikkat çekerken, Faruk ise ''Sadece benim hayatımın değil bu evin de merkezindesin artık. Annemden sonra bu evdeki her şey sana kalacak' diyor.

İSTANBULLU GELİN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Ocak ayında ekrana ara veren İstanbullu Gelin dizisinin 69. yeni bölümünü 25 Ocak Cuma akşamı yayınlanacak. Star TV'de ise 18 Ocak Cuma akşamı 20.00'de İstanbullu Gelin'in tekrar bölümü yayınlanacak.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
İstanbullu Gelin'in son bölümünde Boranlar'da düğün heyecanı vardı. Faruk ve Fikret, Garip ve anneleri Esma'nın konakta yaşayacak olması nedeniyle ayrı ev tutarak konaktan ayrılmaya karar verdiler. Esma ise nikahının ardından çocuklarıyla konuşarak hastalığını ilk defa açıkladı. Esma, doktorun yaşadığı yeri ve alışkanlıklarını değiştirmemesini tavsiye ettiğini bu nedenle de Garip'in burada kalmaya karar verdiğini söyledi. Esma kalan sağlıklı hayatını sevdikleriyle bir arada geçirmeyi istediğini söyleyerek, Faruk'tan konaktan ayrılmamasını istedi.

Esma ve Garip düğünü için kızlar heyecanla hazırlıkları sürdürürken Faruk ve Fikret’in aklında bambaşka bir telaş, soru vardır; kim, nerede yaşayacak… Esma’nın tavrı Faruk ve Fikret için beklenmedik olsa da verilen cevap neticesiyle Faruklar yeni bir yola çıkma kararı alırlar. Konakta aileyi bir arada tutabilmenin çarelerini arayan Süreyya için susmak zorlaşırken bir de Senem’in Adem’le ilgili sırrına ortak olmak zorunda kalır. Herkes değişen hayatlarına kendince tutunabilmek için çözüm yolları aramaktayken Esma dengeleri değiştirecek bir karar alır.

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