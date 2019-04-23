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İstanbullu Gelin bu sezon bitiyor mu? Final öncesinde özel gece

DİZİ HABERLERİ  | 23.04.2019 21:28 | Son Güncelleme

Star TV'nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin'de büyük final için geri sayım başladı. 3. sezonuyla ekrana veda etmeye hazırlanan İstanbullu Gelin'in renkli gecesi duygu yüklü anlara sahne oldu.

İstanbullu Gelin bu sezon bitiyor mu? Final öncesinde özel gece

Yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği, başrollerini Özcan Deniz ve Aslı Enver’in paylaştığı Star TV’nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin için özel bir gece düzenlendi.

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İzleyicinin gönlünde taht kuran, ünü Türkiye’yi aşan ve başarısı ile 3 sezona damga vuran İstanbullu Gelin ekrana veda etmeye hazırlanıyor. Büyük final için geri sayıma başlayan dizinin yapım ekibi, oyuncu kadrosu ve Star TV‘nin yöneticileri renkli gecede bir aradaydı.

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Dizinin sembolü Boran Konağı şeklindeki pastayı birlikte kesen oyuncular, başta izleyici olmak üzere emeği geçen herkese tek tek teşekkür ettiler. Duygu yüklü anlara sahne olan keyifli gecede ekip, hatıra pozu çektirmeyi de ihmal etmedi.

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