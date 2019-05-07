İstanbullu Gelin'de büyük sürpriz! O isim geri dönüyor

Star'ın üç sezondur cuma akşamlarına damga vuran dizisi "İstanbullu Gelin", 31 Mayıs'ta final yapacak. O3 Medya'nın imza attığı proje İpek Bilgin, Özcan Deniz, Aslı Enver, Salih Bademci ve Fırat Tanış gibi güçlü oyunculardan oluşan kadrosu, Deniz Akçay'ın imza attığı senaryosu ve Zeynep Günay Tan'ın muhteşem rejisiyle seyircinin kalbinde taht kurdu.

Büyük finale haftalar kala dizide peş peşe şok olaylar yaşanacak. Geçen sezon Garip'in (Tamer Levent) yurtdışında yaşayan eski eşki Siren rolüyle projeye renk katan Defne Samyeli'nin diziye yeniden konuk olacağı ortaya çıktı.





