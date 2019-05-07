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İstanbullu Gelin'de büyük sürpriz! O isim geri dönüyor

DİZİ HABERLERİ  | 07.05.2019 00:46 | Son Güncelleme

Mayıs ayı sonunda final yaparak ekrana veda edecek olan İstanbullu Gelin'de ortalığı karıştıracak bir karakter geri dönüyor. Garip'in eski eşi Siren rolüyle geçen sezon dizide rol alan Defne Samyeli, senaryo gereği bir kez daha konuk oyuncu olacak.

İstanbullu Gelin'de büyük sürpriz! O isim geri dönüyor

Star'ın üç sezondur cuma akşamlarına damga vuran dizisi "İstanbullu Gelin", 31 Mayıs'ta final yapacak. O3 Medya'nın imza attığı proje İpek Bilgin, Özcan Deniz, Aslı Enver, Salih Bademci ve Fırat Tanış gibi güçlü oyunculardan oluşan kadrosu, Deniz Akçay'ın imza attığı senaryosu ve Zeynep Günay Tan'ın muhteşem rejisiyle seyircinin kalbinde taht kurdu.

Büyük finale haftalar kala dizide peş peşe şok olaylar yaşanacak. Geçen sezon Garip'in (Tamer Levent) yurtdışında yaşayan eski eşki Siren rolüyle projeye renk katan Defne Samyeli'nin diziye yeniden konuk olacağı ortaya çıktı.

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İstanbullu Gelin defne samyeli

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