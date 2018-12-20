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İstanbullu Gelin'de duygusal sahneler! 'Benim hafızam ikimize de yeter' İstanbullu Gelin 67. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 20.12.2018 23:01 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin 67. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. İstanbullu Gelin yeni bölümde, Esma alzheimer hastası olduğunu öğrenen Süreyya'ya sert çıkarak 'Çocuklarımın ne zaman bilmesi gerektiğine sakın benden önce karar verme' diyor. Garip ise kendisinden ayrılan Esma'nın karşısına çıkarak 'Benim hafızam ikimize de yeter' diyor. Esma ise Süreyya'ya 'Biz her şeyi beraber sırtlanacağız anne' diyerek sarılıyor. İşte İstanbullu Gelin 67. yeni bölüm fragmanları ve özeti.

İstanbullu Gelin'de duygusal sahneler! 'Benim hafızam ikimize de yeter' İstanbullu Gelin 67. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

İstanbullu Gelin dizisi 67. yeni bölümüyle 21 Aralık Cuma akşamı Star TV'de olacak. Yeni bölümde Esma, ailesine Garip ile ayrılma kararı aldıklarını söyler.

Esma, ailesine Garip ile ayrılma kararı aldıklarını söyler. Herkeste şaşkınlık yaratan bu kararın sebebine ise Nurgül ulaşır ve Süreyya’ya Esma’nın hasta olduğunu söyler. Adem, hastalığın yarattığı öfke ile Güneş’e haksızlık ettiğini düşündüğünden ona karşı bir adım atar. Dilara’nın şüpheleri iyice artmıştır ve Senem bildiği gerçeği saklasa da huzursuzdur. Bu sırada Garip ise kendisi için bir seçim yapmıştır. Nurgül ve Süreyya için karar verme zamanı gelmiştir.

İSTANBULLU GELİN 67. BÖLÜM 1. FRAGMANI
İstanbullu Gelin yeni bölümde hastalığını öğrenmesinin ardından Garip'ten ayrılma kararı alan Esma bu durumu ailesine açıklıyor. Faruk ve Süreyya Esma'nın sebepsiz yere bu ayrılık kararı almasıyla şoke oluyor. Süreyya Esma'nın hastalığını öğreniyor ve Esma'yla konuşmaya çalışıyor.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
İstanbullu Gelin son bölüme Esma Sultan'ın hastalığı ve Garip'ten ayrılması damga vurdu. Alzheimer olduğunu öğrenen Esma'nın adeta dünyasına başına yıkıldı. Hastalığı nedeniyle her şeyi unutacağını düşünen Esma, sevdiklerini hatırlamak için defter tutmaya başladı. Ancak Esma'nın aldığı bir karar Garip'i yıktı. Garip'i yıllar önce aşklarının başladığı Baylan Pastanesi'ne çağıran Esma, ayrılmak istediğini söyledi. Düğün hazırlığı yapan Garip ise hiç beklemediği bu ayrılık kararıyla yıkıldı. Esma Garip'in kendisine taktığı yüzüğü çıkartarak masaya bıraktı ve 'Bizim hikayemiz buraya kadarmış' dedi.

Garip düğün için heyecanlanırken, Esma hastalığını öğrenmenin şokuyla sarsılır. Emir’in ortadan kaybolması Faruk’un büyük öfkesine neden olur. Fikret, Adem için endişelenmekte, ona ulaşmaya çalışmaktadır. Dilara’dan aldığı bilgi ile Güneş’ten şüphelenen Senem’in içi içini yer, duruma el atar. Süreyya son günlerdeki gerilimli havanın dağılması için Faruk’a sürpriz yapmaya karar verir ancak onu da başka bir sürpriz beklemektedir.

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