İstanbullu Gelin'de Esma Sultan'a ne oldu? Boranlar'ı yıkan veda mektubu! İstanbullu Gelin 83. son bölüm izle!

İstanbullu Gelin dizisi 83. son bölümüyle ekrana geldi. İstanbullu Gelin son bölümde bir kütüphane yaptırmak için Nazif'i de yanına alarak metruk bir binaya giden Esma, aniden hastalanınca her şeyi unuttu. Nazif bodrumda kilitli kalırken, Esma'nın bıraktığı gaz lambası ise yangına neden oldu. Alevlerin ortasında kalan Nazir ağır yaralı olarak kurtarıldı. Boranlar konağında Nazif'ten gelen acı haber herkesi yıktı. Nazif hastanede yoğun bakımda tedavi görürken, Esma ise hafızası yerine geldiğinde yaşanan olayı öğrendi. Alzheimer olan Esma, artık hastalığının ilerlediğini ve çevresine zarar vereceğini düşünerek radikal bir karar aldı.

EVİ TERK EDEN ESMA NEREDE?

Esma Sultan bir mektup bırakarak evi terk etti. Sabah uyandığında yayında Esma'yı göremeyen Garip ise bıraktığı mektubu okuyunca şoke oldu. Garip, mektubu Faruk ve kardeşlerine verdi. Boran ailesi ise Esma'nın mektubunu okuduğunda şoke eden gerçeği öğrendi. Evi terk eden Esma, artık geri dönmeyeceğini yazdığı mektubunda, "Dün her birinizi ayrı ayrı izledim. Şükrettim. Hepiniz artık tek yürek olmayı başardınız.Gönlüm ve içim rahat. Hayatımda hiç olmadığım kadar mutluyum. Beni aramayın, sakın üzülmeyin. Tatile gittiğimi düşünün. Ben sizin gönüllerinizdeki Esma Sultan olarak bir yerlerde hayatıma devam ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın" ifadelerini kullandı. Final sahnesinde ise Esma'nın herkesten habersiz olarak bir huzurevinde yaşamaya başladığı ortaya çıktı.