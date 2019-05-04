MAGAZİN

İstanbullu Gelin'de Esma Sultan'a ne oldu? Boranlar'ı yıkan veda mektubu! İstanbullu Gelin 83. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 04.05.2019 02:38 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin dizisi 83. son bölümüyle ekrana geldi. İstanbullu Gelin'de Esma'nın unutkanlığı nedeniyle yangının ortasında kalan Nazif ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Nazif ölüm kalım mücadelesi verirken, Esma ise neden olduğu olayı öğrendikten sonra herkesi şoke eden bir karar aldı. Çocuklarına ve Garip'e bir mektup bırakan Esma evi terk etti. Mektubunda geri dönmeyeceğini yazan Esma Sultan'ın ise bir huzurevine yerleştiği ortaya çıktı. İşte İstanbullu Gelin son bölüm final sahnesi.

İstanbullu Gelin dizisi 83. son bölümüyle ekrana geldi. İstanbullu Gelin son bölümde bir kütüphane yaptırmak için Nazif'i de yanına alarak metruk bir binaya giden Esma, aniden hastalanınca her şeyi unuttu. Nazif bodrumda kilitli kalırken, Esma'nın bıraktığı gaz lambası ise yangına neden oldu. Alevlerin ortasında kalan Nazir ağır yaralı olarak kurtarıldı. Boranlar konağında Nazif'ten gelen acı haber herkesi yıktı. Nazif hastanede yoğun bakımda tedavi görürken, Esma ise hafızası yerine geldiğinde yaşanan olayı öğrendi. Alzheimer olan Esma, artık hastalığının ilerlediğini ve çevresine zarar vereceğini düşünerek radikal bir karar aldı.

EVİ TERK EDEN ESMA NEREDE?

Esma Sultan bir mektup bırakarak evi terk etti. Sabah uyandığında yayında Esma'yı göremeyen Garip ise bıraktığı mektubu okuyunca şoke oldu. Garip, mektubu Faruk ve kardeşlerine verdi. Boran ailesi ise Esma'nın mektubunu okuduğunda şoke eden gerçeği öğrendi. Evi terk eden Esma, artık geri dönmeyeceğini yazdığı mektubunda, "Dün her birinizi ayrı ayrı izledim. Şükrettim. Hepiniz artık tek yürek olmayı başardınız.Gönlüm ve içim rahat. Hayatımda hiç olmadığım kadar mutluyum. Beni aramayın, sakın üzülmeyin. Tatile gittiğimi düşünün. Ben sizin gönüllerinizdeki Esma Sultan olarak bir yerlerde hayatıma devam ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın" ifadelerini kullandı. Final sahnesinde ise Esma'nın herkesten habersiz olarak bir huzurevinde yaşamaya başladığı ortaya çıktı.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Esma için artık yeni bir süreç başlamıştır. Esma’nın eve yalnız dönüşü konakta şaşkınlıkla karşılanır. Bir telefonla Nazif’in hastanede ve ağır olduğu haberi gelir. bu haber Esma’dan saklansa da Esma gerçekleri öğrenerek, kendisini suçlamaya başlar. Adem, Güneş’e ulaşamamaktadır. Onu kimsenin anlamadığını düşündüğü sırada içini Dilara’ya döker. Süreyya ise tüm yaşananlara rağmen kendi çıkışını bulmanın yolunda ilerlemektedir. Nazif’in iyileşerek hastaneden çıkması ise Esma’nın kendisi ile yaşadığı mücadeleyi sonlandırmaz. Esma için artık yeni bir süreç başlamıştır.


PARTNER'Motivasyonum hemen düşüyor' diyorsanız bir de bunu deneyin'Motivasyonum hemen düşüyor' diyorsanız bir de bunu deneyin
Yasak Elma'da Yiğit'in annesi Ender'den intikam almak istiyor! Yasak Elma 44. yeni bölüm fragmanı izle!Yasak Elma'da Yiğit'in annesi Ender'den intikam almak istiyor! Yasak Elma 44. yeni bölüm fragmanı izle!
Savaşçı'da Kılıç Timi'ne hain tuzak! Savaşçı'da Kılıç Timi'ne hain tuzak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İstanbullu Gelin istanbullu gelin 83. son bölüm izle istanbullu gelin nazif öldü mü

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Zalim İstanbul'daki bekaret sahnesi olay oldu!

Zalim İstanbul'daki bekaret sahnesi olay oldu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Çukur'a bomba transfer! Ünlü oyuncunun rolü belli oldu

Çukur'a bomba transfer! Ünlü oyuncunun rolü belli oldu

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Leke dizisinde Cem ve Yasemin'in romantik anları! Leke 4. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Leke'de Cem ve Yasemin'in romantik anları!

Arka Sokaklar'da Meryem'den Hüsnü Çoban'ı yıkan istek! Arka Sokaklar 516. son bölüm izle!

Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ı yıkan istek!

Yasak Elma'da Yiğit'in annesi Ender'den intikam almak istiyor! Yasak Elma 44. yeni bölüm fragmanı izle!

Yasak Elma'da Ender'e oğlundan büyük şok!

Savaşçı'da Kılıç Timi'ne hain tuzak! Savaşçı 73. yeni bölüm fragmanı izle!

Savaşçı'da Kılıç Timi'ne hain tuzak!

Sıfır Bir'in Cio'su artık Çukur'da! Cihangir Ceylan Çukur'da hangi rolde oynuyor?

Fenomen diziden Çukur'a bomba transfer!

Furkan Andıç ve Aybüke Pusat, Her Yerde Sen dizisinde buluştu! İşte Her Yerde Sen'in konusu ve oyuncuları

Yeni romantik komedi dizisinde buluştular!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.