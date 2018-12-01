İstanbullu Gelin'de Faruk'un kardeşi Fikret ölüyor mu? İstanbullu Gelin 64. son bölüm final sahnesi izle!

İstanbullu Gelin son bölümüyle 30 Kasım Cuma akşamı Star TV'de ekrana geldi. Adem'in geri adım atması ve konağı bedelsiz şekilde Boranlar'a geri vermesi üzerine Faruk bir teklifte bulundu. Adem'i konak bedeli karşılığında şirkete ortak yapmak isteyen Faruk'a annesi ve Fikret karşı çıktı. Esma da bunun üzerine kendi hisselerinin yönetimini Galip'e devredeceğini söyledi. İstanbullu Gelin'de kalan mirasla yeniden paraya kavuşan Boranlar, eski şirketlerini yeniden hayata döndürdü. Boran Turizm'i büyük bir toplantıyla duyuran Faruk aldığı haberle sarsıldı.

İstanbullu Gelin 64. son bölüm final sahnesinde, Adem ile Fikret arasında yüzleşme yaşandı. Adem'in yaptıklarını inandırıcı bulmayan Fikret, meyhanede alkolü de fazla kaçırınca bağırmaya başladı. Adem kalkıp giderken, Fikret ise yan masadakilerle kavgaya tutuştu. Kavgayı gören Adem, Fikret'in yardımına koştu ancak bıçaklanmasına engel olamadı. Faruk ise toplantı sırasında kendisine gelen telefonla şoke oldu. Bıçaklanan Fikret'in hayati tehlikesinin olduğu Faruk'a açıklandı. Peki İstanbullu Gelin'de Fikret ölüyor mu? İstanbullu Gelin'in 65. yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.