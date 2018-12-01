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İstanbullu Gelin'de Faruk'un kardeşi Fikret ölüyor mu? İstanbullu Gelin 64. son bölüm final sahnesi izle!

DİZİ HABERLERİ  | 01.12.2018 00:58 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin dizisi 64. son bölümüyle ekrana geldi. Faruk'un Boran Turizm'i yeniden hayata geçirdiği İstanbullu Gelin'in son bölümünde Adem krizi yaşanıyor. Adem'in konağı para istemeden geri vermesi üzerine Faruk, Adem'e şirkette ortaklık teklif etti. Faruk'un Adem teklifi Fikret'i çıldırttı. Final sahnesinde Adem ve Fikret arasında yüzleşme yaşandı. İçkiyi fazla kaçıran Fikret restoranda kavgaya karıştı. Peki bıçaklanan Fikret öldü mü? İşte İstanbullu Gelin 64. son bölüm final sahnesi.

İstanbullu Gelin'de Faruk'un kardeşi Fikret ölüyor mu? İstanbullu Gelin 64. son bölüm final sahnesi izle!

İstanbullu Gelin son bölümüyle 30 Kasım Cuma akşamı Star TV'de ekrana geldi. Adem'in geri adım atması ve konağı bedelsiz şekilde Boranlar'a geri vermesi üzerine Faruk bir teklifte bulundu. Adem'i konak bedeli karşılığında şirkete ortak yapmak isteyen Faruk'a annesi ve Fikret karşı çıktı. Esma da bunun üzerine kendi hisselerinin yönetimini Galip'e devredeceğini söyledi. İstanbullu Gelin'de kalan mirasla yeniden paraya kavuşan Boranlar, eski şirketlerini yeniden hayata döndürdü. Boran Turizm'i büyük bir toplantıyla duyuran Faruk aldığı haberle sarsıldı.

İstanbullu Gelin 64. son bölüm final sahnesinde, Adem ile Fikret arasında yüzleşme yaşandı. Adem'in yaptıklarını inandırıcı bulmayan Fikret, meyhanede alkolü de fazla kaçırınca bağırmaya başladı. Adem kalkıp giderken, Fikret ise yan masadakilerle kavgaya tutuştu. Kavgayı gören Adem, Fikret'in yardımına koştu ancak bıçaklanmasına engel olamadı. Faruk ise toplantı sırasında kendisine gelen telefonla şoke oldu. Bıçaklanan Fikret'in hayati tehlikesinin olduğu Faruk'a açıklandı. Peki İstanbullu Gelin'de Fikret ölüyor mu? İstanbullu Gelin'in 65. yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Faruk’un Adem’e yaptığı teklif Adem dahil herkesi şaşırtırken Fikret’in büyük tepkisine neden olur. Esma’nın duruma karşı hamlesi gecikmez, onun kararı da aile için sürprizdir. Dilara Adem’den bebeğini sakladığı için kendini suçlarken, Süreyya Adem’in iyileşme sürecinden umutludur ancak Senem’in gözlerine inanamadığı başka bir durum vardır. Git gide dolan, hırslanan Fikret’in Adem’le yüzleşmesi ise herkesi derinden sarsacak bir dönemin habercisidir…

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