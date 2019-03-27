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İstanbullu Gelin'de Faruk ve Süreyya'yı yıkan olay! Esma nerede? İstanbullu Gelin 78. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 27.03.2019 02:05 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin dizisinin 78. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İstanbullu Gelin yeni bölümde, Esma ile ailesi arasında ipler kopuyor. Esma, önce Fikret ardından Osman'la karşı karşıya kalınca ani bir karar veriyor. Alzheimer hastası olan Esma gözyaşları içinde konağı terk ediyor. Faruk ise annesinin kaybolmasının ardından büyük şok yaşıyor. Peki Esma neden gitti? Esma Sultan nerede? İşte İstanbullu Gelin 78. yeni bölüm fragmanı ve özeti.

İstanbullu Gelin'in 29 Mart Cuma ekrana gelecek olan 78. yeni bölümünde Esma Sultan şok yaşanacak. Garip eşi Esma'yı 'Sen de babanın yaptığı şeyi yapıyorsun. Faruk'u kendi isteklerin
doğrultusunda değiştirmeye çalışıyorsun' sözleriyle eleştiriyor.

Faruk ve annesi arasında ise gerilim yaşanıyor. Faruk'un 'Süreyya'nın ise bir açığını yakalayıp onu da mı benden uzaklaştıracaktın anne?' sözü dikkat çekiyor. Alzheimer hastalığının belirtileri ortaya çıkmaya başlayan Esma ise konağı terk ediyor.

esma

Faruk’un şirketten ayrılma kararı tüm Boranları derinden etkiler. Fikret ve Adem beraber yol alma üzerine iyice kenetlenirken bir yandan da Faruk’u anlamaya çalışıyorlardır. Süreyya için durum başkadır, Faruk’un kararından habersiz olması onu yine sorgulamaya itecektir. Esma ise durumu sindirememektedir. Önce Fikret, ardından beklenmedik şekilde Osman’la karşı karşıya kalan Esma büyük bir kırılma yaşar.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İstanbullu Gelin'de kardeşi Özgür'ün Faruk yüzünden intihar ettiğini öğrenen Okan çılgına dönerek konakta Faruk'a saldırmıştı. Ancak Faruk'u öpen Özgür gerçekleri Okan'a anlattı ve Faruk'un suçsuz olduğunu söyledi. Okan ise şirketten ayrılma kararı aldı. Özgür ve Faruk'u öpüşürken gören Süreyya ise yaşadığı büyük hayal kırıklığının ardından gerçekleri öğrenince toparlandı. Faruk ve Süreyya arasındaki buzlar da eridi.

FARUK'UN OĞLU EMİR YURT DIŞINA GİTTİ
Faruk'un oğlu Emir ise öğrenci değişim programıyla yurt dışına gitmek için babası Faruk ile Süreyya'nın imzalarını taklit etti ve okula başvuru formunu verdi. Faruk ise okula çağrıldığında öğrendiği bu olay karşısında büyük şok yaşadı. Ancak Emir'in anlattıklarından etkilenen Faruk, oğlunun yurt dışına gitmesine izin verdi. Dizide Emir ailesine veda ederek yurt dışındaki okuluna gitti.

FARUK ŞİRKETTEN İSTİFA ETTİ
İstanbullu Gelin son bölüm finalinde ise Faruk aldığı kararı şirkette yakınlarına açıkladı. Faruk artık kendi kararlarıyla iş yapmayı istediğini ve şirketteki görevinden istifa ettiğini açıkladı. Faruk'un bu kararı herkesi şoke etti.

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