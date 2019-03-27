İstanbullu Gelin'de Faruk ve Süreyya'yı yıkan olay! Esma nerede? İstanbullu Gelin 78. yeni bölüm fragmanı izle!

İstanbullu Gelin'in 29 Mart Cuma ekrana gelecek olan 78. yeni bölümünde Esma Sultan şok yaşanacak. Garip eşi Esma'yı 'Sen de babanın yaptığı şeyi yapıyorsun. Faruk'u kendi isteklerin

doğrultusunda değiştirmeye çalışıyorsun' sözleriyle eleştiriyor.

Faruk ve annesi arasında ise gerilim yaşanıyor. Faruk'un 'Süreyya'nın ise bir açığını yakalayıp onu da mı benden uzaklaştıracaktın anne?' sözü dikkat çekiyor. Alzheimer hastalığının belirtileri ortaya çıkmaya başlayan Esma ise konağı terk ediyor.

Faruk’un şirketten ayrılma kararı tüm Boranları derinden etkiler. Fikret ve Adem beraber yol alma üzerine iyice kenetlenirken bir yandan da Faruk’u anlamaya çalışıyorlardır. Süreyya için durum başkadır, Faruk’un kararından habersiz olması onu yine sorgulamaya itecektir. Esma ise durumu sindirememektedir. Önce Fikret, ardından beklenmedik şekilde Osman’la karşı karşıya kalan Esma büyük bir kırılma yaşar.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İstanbullu Gelin'de kardeşi Özgür'ün Faruk yüzünden intihar ettiğini öğrenen Okan çılgına dönerek konakta Faruk'a saldırmıştı. Ancak Faruk'u öpen Özgür gerçekleri Okan'a anlattı ve Faruk'un suçsuz olduğunu söyledi. Okan ise şirketten ayrılma kararı aldı. Özgür ve Faruk'u öpüşürken gören Süreyya ise yaşadığı büyük hayal kırıklığının ardından gerçekleri öğrenince toparlandı. Faruk ve Süreyya arasındaki buzlar da eridi.