İstanbullu Gelin'de Fikret'in kararı İpek'i şoke etti!

İstanbullu Gelin dizisinin 2 Şubat Cuma akşamı yayınlanan son bölümünde, ortalık fena halde karıştı. Fikret'in yaptığı hareket Faruk'u çok sinirlendirdi. Hisselerini satan Fikret'in şok hareketleri bununla da kalmadı. Final sahnesinde eşi İpek'e boşanmak istediğini söyledi.

FİKRET'İN İHANETİ FARUK'U ÇILGINA ÇEVİRDİ!



Konakta sular durulmuyor. Osman evi terk ediyor!

Faruk, Akif’i yalnız bırakmaz; Senem’i istemek için gelin evine giderler. Ancak Süreyya ve Dilara’nın damada bir sürprizi vardır.

Fikret’in hamlesi Faruk’la olan ilişkisini hiç olmadığı kadar sert bir şekilde etkiler. Osman’ın aldığı karar herkesi şok eder. Begüm en çok korktuğu şeyle bir kez daha yüzleşmek zorunda kalır. Neredeyse unuttuğu bir plan, Esma’nın içine şüphe tohumları eker. Fikret ve Murat konakta fırtınalar koparacak kararlarını hayata geçirirler. Ne olursa olsun Faruk Akif’i yalnız bırakmaz. İkili Senem’i istemek için gelin evine gider. Ancak Süreyya ve Dilara’dan kız almak hiç de kolay değildir. Ufak bir detayı gözden kaçırmayan Adem’in söyledikleri, Faruk’un bir süredir kafasını meşgul eden yapbozu sonunda tamamlanmasını sağlayacaktır.