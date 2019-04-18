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İstanbullu Gelin'de Süreyya'yı hayata döndüren sürpriz! İstanbullu Gelin 81. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 18.04.2019 22:27 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin dizisi 81. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. İstanbullu Gelin'in 19 Nisan Cuma akşamı ekrana gelecek olan 81. yeni bölümünde, Süreyya, geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalacak. Faruk ise Süreyya'nın yaşadığı çöküşten kurtarabilmek için uğraşıyor. Faruk'un ailesiyle birlikte yaptığı büyük sürpriz ise Süreyya'ya yeniden hayata döndürüyor. İşte İstanbullu Gelin 81. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Star TV'nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin'in yeni bölümünde Süreyya büyük bir yıkım yaşıyor. Süreyya, karşılaştığı geçmişiyle yüzleşmekte zorlanır. İçine kapanan Süreyya, Faruk ile bile duygularını paylaşmak istememektedir.

Esma ve Garip şirkete gittiklerinde Adem ve Fikret’in yeni düzeni olan Happy Friday’e denk gelir ve onları sorumsuzlukla suçlar. Dilara ve Mert’in ilişkisi ise sınavlarına devam etmektedir. Açılış hazırlıklarıyla ilgilenen Faruk Süreyya’nın durağanlığını restoranla bağlantısı olduğunu düşünür. Süreyya ise geçmişi deşmeye devam eder ve hiç beklemediği bir sırla daha karşılaşır.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Faruk’un açmayı planladığı restoran hem Süreyya hem de Faruk için yeni bir başlangıçtır. Faruk’un heyecanına ortak olmaya çalışan Süreyya’nın tanımlayamadığı bir iç huzursuzluğu vardır. Esma’nın hastalığının en ağır darbesi Osman’a iner. Dilara, Mert’e ve kendisine bir şans vermeye karar vermişken Adem’le yüzleşmek zorunda kalır. Adem’in gelişmeler karşısında öfkesi Fikret’le de arasında ekstra gerilime neden olur. Herkes yeni yollarda yürümeye çalışırken Süreyya geçmişin kapısını aralar, kapının ardında onu bambaşka bir yüzleşme beklemektedir.

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