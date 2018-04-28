İstanbullu Gelin dizisinde duygusal veda! Murat ve Bade böyle ayrıldı!

İstanbullu Gelin dizisinden daha önce ayrılacağı belli olan, Berkay Hardal ve Hira Koyuncuoğlu son bölümde veda etti. Dizide daha önce gizlice evlenen Murat ve Bade'yi canlandıran Berkay Hardal ve Hira Koyuncuoğlu, Show TV'nin yeni bir dizisinde rol alacak. Gerçek hayatta da sevgili olan çiftin, 2 sezon süren İstanbullu Gelin macerası da sona ermiş oldu.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Süreyya, Faruk’a olan güvenini sorguluyor!

Faruk’un, Adem’i köşeye sıkıştırmak için yaptığı plan Süreyya’da büyük hayal kırıklığı yaratır. Süreyya kocasına karşı olan güvenini sorgularken Dilara ile olan dostluğunu tekrar tehlikeye sokmak istemez. İpek yarattığı tablonun keyfini çıkarmaktadır. Murat’ın ani yurt dışına taşınma kararı ise konağa bomba gibi düşer. Adem, Boranları yıkmak için adımlarını atmaya başlar. Faruk’un ise önemli bir karar vermesi gerekmektedir



