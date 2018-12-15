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İstanbullu Gelin'e Esma ve Garip'in ayrılık sahnesi damga vurdu! İstanbullu Gelin 66. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 15.12.2018 00:35 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin dizisi 66. son bölümüyle ekrana geldi. İstanbullu Gelin son bölümde Garip'le evlilik hazırlıkları içinde olan Esma Sultan, hastalığını öğrendiğinde büyük üzüntü yaşadı. Alzheimer hastası olduğunu öğrenen Esma'nın tüm hayatı değişti. Finalde Esma ve Garip'nın ayrılık sahnesi izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Yıllar önce aşklarının başladığı meşhur Baylan Pastanesi'nde Garip'le buluşan Esma, bu defa ayrılmak istediğini söyledi. İşte İstanbullu Gelin son bölümde yaşananlar.

İstanbullu Gelin'e Esma ve Garip'in ayrılık sahnesi damga vurdu! İstanbullu Gelin 66. son bölüm izle!

İstanbullu Gelin'in 14 Aralık Cuma yayınlanan 66. son bölümüne, Esma Sultan'ın hastalığı ve Garip'ten ayrılması damga vurdu. Alzheimer olduğunu öğrenen Esma'nın adeta dünyasına başına yıkıldı. Hastalığı nedeniyle her şeyi unutacağını düşünen Esma, sevdiklerini hatırlamak için defter tutmaya başladı. Ancak Esma'nın aldığı bir karar Garip'i yıktı. Garip'i yıllar önce aşklarının başladığı Baylan Pastanesi'ne çağıran Esma, ayrılmak istediğini söyledi. Düğün hazırlığı yapan Garip ise hiç beklemediği bu ayrılık kararıyla yıkıldı. Esma Garip'in kendisine taktığı yüzüğü çıkartarak masaya bıraktı ve 'Bizim hikayemiz buraya kadarmış' dedi.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Garip düğün için heyecanlanırken, Esma hastalığını öğrenmenin şokuyla sarsılır. Emir’in ortadan kaybolması Faruk’un büyük öfkesine neden olur. Fikret, Adem için endişelenmekte, ona ulaşmaya çalışmaktadır. Dilara’dan aldığı bilgi ile Güneş’ten şüphelenen Senem’in içi içini yer, duruma el atar. Süreyya son günlerdeki gerilimli havanın dağılması için Faruk’a sürpriz yapmaya karar verir ancak onu da başka bir sürpriz beklemektedir.


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