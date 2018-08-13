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İstanbullu Gelin'e Meral Çetinkaya da dahil oldu

İSTANBULLU GELİN HABERLERİ  | 13.08.2018 11:26 | Son Güncelleme

'İstanbullu Gelin' dizisi üçüncü sezonuna da yine iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Usta oyuncu Meral Çetinkaya diziye dahil oluyor

İstanbullu Gelin'e Meral Çetinkaya da dahil oldu

İstanbullu Gelin'in yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Aslı Enver geçtiğimiz günlerde bir paylaşım yapmış ve yeni bölümler için az kaldığını duyurmuştu.

Yeni sezonda sürpriz isimlerin kadroya dahil edileceği konuşulurken, İstanbullu Gelin kadrosuna usta bir oyuncu daha girdi.

DİZİYE İKİ YENİ KARAKTER KATILACAK

Zeynep Günay Tan ve Deniz Koloş'un yönetmen koltuğuna oturduğu; Özcan Deniz, Aslı Enver, İpek Bilgin ve Salih Bademci gibi sevilen oyuncuların rollerine devam edeceği diziye yeni sezonda ilk etapta 2 yeni karakterin katılacağı öğrenildi.

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Karakterlerden biri Aslı Enver ve Özcan Deniz'in kızları Yaz olacak. Yaz rolünü canlandıracak yeni bir yıldız keşfetmek için şu günlerde arayış sürüyor. Dizinin yeni sezondaki diğer önemli karakteri için de yapım şirketinin usta oyuncu Meral Çetinkaya ile imza aşamasında olduğu ortaya çıktı.

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