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İstanbullu Gelin'e yeni oyuncu: Didem İnselel

İSTANBULLU GELİN HABERLERİ  | 10.05.2018 09:19 | Son Güncelleme

Star TV'nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin'in 2. yeni sezonu heyecan içinde devam ediyor. Başrollerini Özcan Deniz ve Aslı Enver’in paylaştığı, Star TV’nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin'in 11 Mayıs Cuma akşamı yayınlanacak yeni bölümüne Didem İnselel konuk oluyor.

İstanbullu Gelin'e yeni oyuncu: Didem İnselel

İstanbullu Gelin'in 40. yeni bölümünde diziye yeni bir konuk oyuncu katıldı. Orhan Eşkin, İmer Özgün’ün canlandırdığı Esra'nın ağabeyi Erhan rolüyle İstanbullu Gelin kadrosuna katıldı.

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Didem İnselel, Cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan İstanbullu Gelin’de Faruk’la kısa bir dönem yolları kesişmiş Halka İlişkiler uzmanı olarak izleyici karşısına çıkacak.

Alımlı ve çekici bir kadın olan Gözde, (Didem İnselel) Faruk’un karşısına sadece iş yapmak için mi tekrar çıkmıştır, yoksa görünenden çok daha fazlasını mı planlamaktadır?

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İstanbullu Gelin didem inselel

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