İstanbullu Gelin'e yeni oyuncu: Didem İnselel

İstanbullu Gelin'in 40. yeni bölümünde diziye yeni bir konuk oyuncu katıldı. Orhan Eşkin, İmer Özgün’ün canlandırdığı Esra'nın ağabeyi Erhan rolüyle İstanbullu Gelin kadrosuna katıldı.

Didem İnselel, Cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan İstanbullu Gelin’de Faruk’la kısa bir dönem yolları kesişmiş Halka İlişkiler uzmanı olarak izleyici karşısına çıkacak.

Alımlı ve çekici bir kadın olan Gözde, (Didem İnselel) Faruk’un karşısına sadece iş yapmak için mi tekrar çıkmıştır, yoksa görünenden çok daha fazlasını mı planlamaktadır?



