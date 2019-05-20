İstanbullu Gelin final öncesi kızdırdı! 'Bir çuval inciri mahvettiniz'

Star TV'nin 3 sezondur ekrana gelen başarılı dizisi İstanbullu Gelin bu sezon, sadece 2 bölüm sonra unutulmaz bir finalle ekran hayatına son verecek. Dizinin 85. son bölümü ise yayınlandı. Gözyaşları içinde izlenen dizinin bir sahnesi dikkatli izleyicileriden kaçmadı, o sahneye yorum yağdı.

Finale doğru izleyiciyi gözyaşları içinde bırakan İstanbullu Gelin 31 Mayıs akşamı son bölümü ile ekrana gelecek. İstanbullu Süreyya'nın Bursalı Boranlar ile tanışması ile başlayan dizi yine Boranlar'ın konağında unutulmaz bir finalle akıllara kazınacak.

Reytingleri ile kanalın da yüzünü güldüren dizide yapılan hatalar izleyicinin gözünden kaçmıyor. Son bölümde Adem ile Güneş'in arasında geçen bir diyalog ise sosyal medyaya taşındı. İzleyiciler ikili arasında geçen konuşmaya tepki gösterdi.

Fevzi Boran'ın oğlu olduğu sonradan ortaya çıkan dizinin asi çocuğu Adem ile asi kızı Güneş'in bir dargın bir barışık aşkları seyirci tarafından ilgiyle izleniyor.

Hiçbir zaman anne olamayacağını Adem'e söyleyen Güneş, bu yüzden ayrılmak ister. Fakat Adem bunu kabul etmez ve koruyucu anne-babalık teklif eder. Bu teklif karşısında çok etkilenen Güneş, yetiştirme yurdundan Buse adında dünya tatlısı bir kız çocuğuna ısınır.