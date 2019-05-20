İstanbullu Gelin final öncesi kızdırdı! 'Bir çuval inciri mahvettiniz'

Star TV'nin 3 sezondur ekrana gelen başarılı dizisi İstanbullu Gelin bu sezon, sadece 2 bölüm sonra unutulmaz bir finalle ekran hayatına son verecek. Dizinin 85. son bölümü ise yayınlandı. Gözyaşları içinde izlenen dizinin bir sahnesi dikkatli izleyicileriden kaçmadı, o sahneye yorum yağdı.
Finale doğru izleyiciyi gözyaşları içinde bırakan İstanbullu Gelin 31 Mayıs akşamı son bölümü ile ekrana gelecek. İstanbullu Süreyya'nın Bursalı Boranlar ile tanışması ile başlayan dizi yine Boranlar'ın konağında unutulmaz bir finalle akıllara kazınacak.
Reytingleri ile kanalın da yüzünü güldüren dizide yapılan hatalar izleyicinin gözünden kaçmıyor. Son bölümde Adem ile Güneş'in arasında geçen bir diyalog ise sosyal medyaya taşındı. İzleyiciler ikili arasında geçen konuşmaya tepki gösterdi.
Fevzi Boran'ın oğlu olduğu sonradan ortaya çıkan dizinin asi çocuğu Adem ile asi kızı Güneş'in bir dargın bir barışık aşkları seyirci tarafından ilgiyle izleniyor.
Hiçbir zaman anne olamayacağını Adem'e söyleyen Güneş, bu yüzden ayrılmak ister. Fakat Adem bunu kabul etmez ve koruyucu anne-babalık teklif eder. Bu teklif karşısında çok etkilenen Güneş, yetiştirme yurdundan Buse adında dünya tatlısı bir kız çocuğuna ısınır.
Buse'yi evlatlık edinmek için hemen yetkililer ile görüşen Adem ve Güneş aldıkları cevap karşısında çok üzülürler. Kurum yetkilileri, çocukların sadece evli çiftlere verildiğini söylemesi üzerine Adem'den seyircinin tepkisi çeken o sözler ard arda gelir...
Güneş ile aynı evde yaşayan fakat ikinci kez evliliğe pek sıcak bakmayan Adem Buse'yi almak için evliliğin şart olduğunu öğrenince Güneş'e ; “Evleniriz nedir ki evlilik, formalite icabı bir evlilik bir imza işte” der. Sosyal medyanın diline düşen bu sahnenin sonrasında Güneş'in tepkisi de olay olur.
Güneş ise “Baya baya evleniyoruz yani” der. Daha sonra Adem, “Ne yapalım başa gelen çekiliyor” diyerek fitilin ucunu ateşler.
Sosyal medyanın diline düşen bu sahne izleyiciden çok yorum aldı.
Evliliğin bir formalite olarak görülmesinin sevilen dizide olumsuz bir mesaj olarak seyirciye verilmemesi gerektiğini savunan izleyiciler bu sahneye tepki gösterdi.
Birçok genç tarafından ilgiyle izlenen başarılı dizinin kötü örnek olduğunu söyleyenlerin sayısı da dikkat çekti.
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