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İstanbullu Gelin yeni bölüm bu akşam var mı? İstanbullu Gelin yeni sezon başlıyor mu? (21 Eylül Cuma Star TV yayın akışı)

DİZİ HABERLERİ  | 21.09.2018 08:49 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin 54. yeni bölüm bu akşam var mı merak ediliyor. Başrollerinde Aslı Enver ile Özcan Deniz'in oynadığı İstanbullu Gelin yeni sezonu merakla bekleniyordu. İstanbullu Gelin yeni sezon tanıtımları ile hayranlarını heyecanlandırırken izleyicilerin beklediği o gün geldi. İstanbullu Gelin yeni sezona bu akşam Star TV'de merhaba diyecek. İşte İstanbullu Gelin 54. yeni bölüm özeti, fragmanları ve yeni sezon ilk bölüm ön izleme sahnesi...

İstanbullu Gelin yeni bölüm bu akşam var mı? İstanbullu Gelin yeni sezon başlıyor mu? (21 Eylül Cuma Star TV yayın akışı)

İstanbullu Gelin yeni sezona bu akşam Star TV'de giriyor. Başrollerinde Aslı Enver ile Özcan Deniz'in oynadığı ve gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan İstanbullu Gelin dizisi 3. sezonu ilk bölümü için geri sayım başladı. Cuma akşamlarının vazgeçilmez programı olan İstanbullu Gelin ilk bölümde neler olacak? Faruk ile Süreyya İstanbul'da yeni bir hayat kurabilecekler mi? İşte Star TV yayın akışı ile İstanbullu Gelin 54. yeni bölüm özeti, fragmanları ve ön izleme sahnesi

İSTANBULLU GELİN YENİ BÖLÜM ÖN İZLEME SAHNESİ

STAR TV YAYIN AKIŞI 21 EYLÜL CUMA

07:00 Nefes Nefese Yerli Dizi - Tekrar
09:00 Adını Sen Koy Yerli Dizi - Tekrar
10:30 Fazilet Hanım ve Kızları Yerli Dizi - Tekrar
12:45 Avlu Yerli Dizi - Tekrar
15:00 En Güzel Bölüm Magazin - Yeni Bölüm
15:30 Adını Sen Koy Yerli Dizi - Yeni Bölüm
17:00 Beni Affet Yerli Dizi - Yeni Bölüm
18:45 Star Haber Haber
20:00 İstanbullu Gelin Yerli Dizi - Yeni Bölüm
00:15 Nefes Nefese Yerli Dizi - Tekrar
03:00 İki Aile Yerli Dizi - Tekrar
04:50 Güzel Köylü Yerli Dizi - Tekrar

İSTANBULLU GELİN 54. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Çöküş içinde olan Boranlar’da sular durulmuyor. Faruk, aileyi bir arada tutma mücadelesi verirken, Süreyya hem Faruk’a hem kızına hem de tüm sevdiklerine yetebilmek için güçlü durmaya çalışmaktadır. Adem, Dilara’ya ulaşamamanın öfkesini çıkartacak yer ararken, Fikret vicdan muhasebesiyle git gide karanlığa çekilmektedir. Akif’ten gelen sürpriz bir haber tüm aileyi harekete geçirir. Boranlar yeni bir dönemin başladığının farkında olmadan umuda tutunmaktadır, Esma hariç… Esma için geçmişten gelen bu sürpriz büyük bir yüzleşmeyi beraberinde getirmektedir…

Adem’in tuzağına düşen Boranlar, sadece konağı değil tüm mal varlıklarını da kaybetmişlerdir. Birbirilerine tutunarak ayakta kalmaya çalışan ailenin yolu yıllar sonra İstanbul’da yaşayan, hiç görüşmedikleri halaları Ülfet Kavaklı kesişecektir. Varlıklı ve güçlü iş kadını Ülfet Kavaklı, zor durumdaki akrabalarına bekledikleri yardım elini mi uzatacak, yoksa eski defterleri açıp yılların hesabını mı soracak?

Faruk, bir çıkış yolu bulabilmek için her yolu denerken, Fikret tüm olanlardan dolayı kendini suçlamaktadır. Adem, konağı almıştır almasına ama bunun karşılığında hiç beklemediği bir bedel ödemek zorunda kalacaktır.

İSTANBULLU GELİN YENİ SEZONDA NELER OLACAK?

Başrollerini Özcan Deniz ve Aslı Enver’in paylaştığı, Star TV’nin milyonların gönlünde taht kuran dizisi İstanbullu Gelin beklenmedik hikayesi ve yeni karakterleri ile üçüncü sezonuna iddialı bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor.

  1. Sezona sert bir başlangıç yapacaklarının altını çizen Özcan Deniz, izleyiciyi uyarıyor:
    “Bu sezon herkes için zorlu geçecek. Boranlar’ı görmeye alışık olduğumuz kalıpların çok dışında izleyeceğiz. Faruk, aileyi bir arada tutmaya çalışmakla kalmayıp, bitti denilen her noktada devam edebilmek için pek çok zorluk ve sorumluluğun altına girecek. Daha önce hiç karşılaşmadığı tavır ve davranışlara göğüs germek durumunda kalacak.

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Başarılı oyuncu Aslı Enver ise “Süreyya belki de en büyük sınavını kızı Yaz ile verecek. Yaşanan tüm bu krizler Süreyya’yı da etkileyip değiştiriyor. Ve biz adım adım bu değişimi izleyeceğiz. Yüreğindeki sevgiyi herkesle cömertçe paylaşan ve gücünü bundan alan Süreyya’yı zor bir seçim bekliyor” dedi.

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