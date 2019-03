İşte 2018’in en çok ziyaret edilen ülkeleri

Her yıl dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca insan, enfes mutfağı, tarihi mekanları ve güzel manzarası için Fransa’yı ziyaret ediyor. Paris, dünyanın en çok ziyaret edilen turistik yerlerinden biri ve bir sonraki seyahatini bu ülkeye planlayanlar seçimlerinden pişman olmayacak. En çok ziyaret edilen ülkeyi söylemişken oranın en çok ziyaret edilen bölgelerinden bahsetmeden geçmeyelim. Paris’te bulunan Eyfel Kulesi en çok gidilen yerken St. Tropez, Chamonix ve Versay Sarayı ziyaretçi sayısı bakımından Eyfel’i takip ediyor.

Aslında İspanya ile ikinciliği paylaşan Amerika Birleşik Devletleri, kültürel ve etnik açıdan son derece çeşitli bir yer. New York ve Las Vegas, bu ülkede insanların eğlence ve macera arayanların her yıl akın ettiği en popüler yerlerden ikisini oluşturuyor. ABD ile ilgili en iyi şeylerden biri, kışın gidilebilecek çok güzel sıcak yerlerin ve yazın gidilebilecek serin yerlerin bulunması. ABD’nin sonsuz olasılıklar ülkesi olduğu söyleniyor ve bu gerçekten de doğru. İsterseniz hareketli bir tatil arayın, isterseniz sakin, Amerika’da aradığınız her şeyi bulacaksınız.

Bu ülkede en çok ziyaret edilen yerleri Büyük Kanyon, Manhattan, Yellowstone Milli Parkı ve San Francisco’daki Golden Gate Köprüsü oluşturuyor.

Çin – 59.3 milyon ziyaretçi

Pekin ve Şangay, turistlerin Çin’de ziyaret edebileceği en popüler yerlerden ikisini oluşturuyor ancak Çin’de görülecek yerler bunlarla sınırlı değil. Çin Seddi’ni bilmeyen yoktur, peki Çin’de en çok ziyaret edilen diğer yerlerden Xi’an’daki Terracotta Ordusu’nu, Pekin’deki Yasak Şehri veya Guilin’deki Li Nehri duymuş muydunuz?