MAGAZİN

İşte Ata Demirer’in yeni rol arkadaşı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.09.2018 21:32 | Son Güncelleme

Senaryosunu kendi yazdığı Hedefim Sensin’in çekimlerine Gökçeada'da devam eden Ata Demirer, setten eğlenceli fotoğraflar paylaşmayı sürdürüyor.

İşte Ata Demirer’in yeni rol arkadaşı!

3 yıl aranın ardından Demet Akbağ ile yeniden bir filmde başrolü paylaşan Demirer, ekibin yeni üyesi Mr. Paşa isimli keçiyle çektirdiği bir fotoğrafı Instagram hesabından yayınladı.

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Ata Demirer hedefim sensin

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