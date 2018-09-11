İşte Ata Demirer’in yeni rol arkadaşı!

3 y\u0131l aran\u0131n ard\u0131ndan Demet Akba\u011f ile yeniden bir filmde ba\u015frol\u00fc payla\u015fan Demirer, ekibin yeni \u00fcyesi Mr. Pa\u015fa isimli ke\u00e7iyle \u00e7ektirdi\u011fi bir foto\u011fraf\u0131 Instagram hesab\u0131ndan yay\u0131nlad\u0131.\n\nPARTNER\u00c7ocu\u011fum her \u015feyi a\u011flayarak istiyor, ne yapabilirim?Tu\u011f\u00e7e Aral son payla\u015f\u0131m\u0131yla takip\u00e7ilerini b\u00fcy\u00fclediSeyirciye ilgin\u00e7 soru: Siz hi\u00e7 sevi\u015fmediniz mi?
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