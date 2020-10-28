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İşte Benim Stilim Nil Karataş kimdir? Nil Karataş kaç yaşında, nereli? Nil Karataş evli mi? İşte Nil Karataş’ın hayatı...

28.10.2020 09:52 | Son Güncelleme:
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İşte Benim Stilim Nil Karataş kimdir? Nil Karataş kaç yaşında, nereli? Nil Karataş evli mi? İşte Nil Karataş’ın hayatı...

Sana Güvenmiyorum şarkısıyla dikkat çeken Nil Karataş, Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programının 28 Ekim Çarşamba günkü konuğu oldu. Şarkılarını sevenleri için seslendiren güzel isim, yıllar önce katıldığı moda programıyla hatırlandı. İşte Benim Stilim Ünlüler konseptinde yarışan Nil Karataş 100 bin TL’lik büyük ödül için mücadele etmişti. Peki Nil Karataş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Nil Karataş’ın şarkıları nelerdir? İşte detaylar...

Demet Akalın ve Alişan’ın sunumuyla Star TV ekranlarına gelen sabah programının son bölümüne şarkıcı Nil Karataş misafir oldu. Güzel sesinin yanında keman performansıyla da büyüleyen Nil Karataş Alişan ve Demet Akalın’la da düet yaptı. İzleyicilere keyifli anlar yaşatmayı başaran ünlü isim hakkındaki soruların sayısı arttı. Programı yakından takip edenler Nil Karataş’ın hayatını merak etmeye başladı. Nil Karataş boşandı mı? Nil Karataş evli mi? Tüm ayrıntılar...

NİL KARATAŞ KİMDİR?

Nil Karataş 1984 yılında İzmir’de doğdu. Nil Karataş yaş olarak 36 yaşındadır. Yemekteyiz, O Ses Türkiye ve İşte Benim Stilim yarışma programlarına katıldıktan sonra ünlenen Nil Karataş, konservatuarda keman ve piyano bölümünden mezun oldu.

NİL KARATAŞ2

Katıldığı yarışma programlarından sonra seyirci sayesinde ünlü olduğunu ifade eden Karataş, "Aslında beni siz ünlü yaptınız o dönemlerde ben yarışmalara katılıyordum, Yemekteyiz'e katıldım, İşte Benim Stilim'e katıldım gençtim ve hayata bir kez geliyorum neden katılmayacağım. Yemekteyiz'e ben başvuru yaptım annem için sonra ‘bana sen katıl’ dedi ama ben yemeğin Y'sini bilmiyordum" ifadelerini kullanmıştı.

NİL KARATAŞ3

Küçük yaşlarından itibaren müziğe ilgisi olduğunu belirten Nil Karataş, yarışma programlarıyla popülerleşmesinin ardından hızlı bir şekilde müzik dünyasına adım attı. Ajda Pekkan ve Emel Müftüoğlu gibi ünlü sanatçıların vokalistliğini yaptı. Ardından tek başına kariyer basamaklarını tırmanmak isteyen Karataş, Mühür ismini verdiği ilk albümünü piyasaya sürdü. Nil Karataş şarkıları arasında ise Sana Güvenmiyorum, Kolay Değil Ki, Sevmeyeceğim, Eros, Can Durdukça, Gümbür Gümbür, Mühür, Bana Sor ve Hüküm yerini aldı.

NİL KARATAŞ4

Özel hayatına dair çok fazla detay bulunmayan Nil Karataş, 2017 yılında hayatını Alper Kalafçıoğlu ile birleştirdi. Aile yakınları ve dostlarının katıldığı törenle dünyaevine giren çift kısa süre sonra ayrılık kararı verdi.

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