İşte Benim Stilim Nil Karataş kimdir? Nil Karataş kaç yaşında, nereli? Nil Karataş evli mi? İşte Nil Karataş’ın hayatı...

Demet Akalın ve Alişan’ın sunumuyla Star TV ekranlarına gelen sabah programının son bölümüne şarkıcı Nil Karataş misafir oldu. Güzel sesinin yanında keman performansıyla da büyüleyen Nil Karataş Alişan ve Demet Akalın’la da düet yaptı. İzleyicilere keyifli anlar yaşatmayı başaran ünlü isim hakkındaki soruların sayısı arttı. Programı yakından takip edenler Nil Karataş’ın hayatını merak etmeye başladı. Nil Karataş boşandı mı? Nil Karataş evli mi? Tüm ayrıntılar...

NİL KARATAŞ KİMDİR?

Nil Karataş 1984 yılında İzmir’de doğdu. Nil Karataş yaş olarak 36 yaşındadır. Yemekteyiz, O Ses Türkiye ve İşte Benim Stilim yarışma programlarına katıldıktan sonra ünlenen Nil Karataş, konservatuarda keman ve piyano bölümünden mezun oldu.

Katıldığı yarışma programlarından sonra seyirci sayesinde ünlü olduğunu ifade eden Karataş, "Aslında beni siz ünlü yaptınız o dönemlerde ben yarışmalara katılıyordum, Yemekteyiz'e katıldım, İşte Benim Stilim'e katıldım gençtim ve hayata bir kez geliyorum neden katılmayacağım. Yemekteyiz'e ben başvuru yaptım annem için sonra ‘bana sen katıl’ dedi ama ben yemeğin Y'sini bilmiyordum" ifadelerini kullanmıştı.