İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşenur Balcı sevgilisini ilan etti! Çiftin aşk pozu sosyal medyayı salladı!

Geçtiğimiz yıl uzun süreli ilişkisine noktayı koyan Ayşenur Balcı gönlünü iş insanı Özgür İnal’a kaptırdı. İkilinin Temmuz ayında başlayan ilişkisi tam gaz devam ediyor. Fenomen yarışmacının sevgilisi Özgür İnal’la sosyal medyadan yaptığı paylaşım olay yarattı. Sütyen tercih etmeyen yarışmacının pozu takipçilerinin eleştiri oklarının hedefi oldu.

Bu Tarz Benim’de üçüncü ve İşte Benim All Star’da şampiyon olmayı başaran Ayşenur Balcı katıldığı programlarla geniş bir hayran kitlesine kavuştu. Yarışmanın sonrasında soyunma videoları gündeme gelen ve +18 görüntüleriyle dikkat çeken Ayşenur Balcı adeta inzivaya çekildi. Sessizliğini sosyal medyaya dönerek bozan fenomen yarışmacı yeni sevgilisini takipçileriyle tanıştırdı.

Ayşenur Balcı’nın cesur pozları takipçilerini ikiye böldü. Balcı’nın kimi takipçileri pozları beğenirken kimileri de eleştirmeyi seçti.

AYŞENUR BALCI KİMDİR?

23 Ağustos 1994 yılında İstanbul’da doğan Ayşenur Balcı yaş olarak 26 yaşındadır. Ayşenur Balcı boy kilo olarak 172 cm ve 52 kilodur. Üniversite eğitimi sırasında Bu Tarz Benim yarışmasına katılan Ayşenur Balcı oyunculuk ve modellik yapmaya başladı.

Giyim tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Ayşenur Balcı İşte Benim Stilim All Star yarışmasında birinci olarak 100 bin TL’lik ödülün sahibi oldu. Sarı saçları ve gotik stilinden eser kalmayan Ayşenur Balcı geçirdiği estetik operasyonlarla adeta yeni bir kişiye dönüştü.

