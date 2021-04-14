İşte Benim Stilim yarışmacısı Sima Şerafettinova 'Barbie'ye benzeyeyim derken bakın ne hale geldi

Yayınlandığı dönemin en popüler yarışmalarından olan İşte Benim Stilim, katılan yarışmacıların ilginç çıkışlarıyla gündeme geliyordu. İşte Benim Stilim kibirli güzeli Azeri kökenli Sima Şerafettinova, 'Barbie' bebeğe benzemeye çalışırken bambaşka biri oldu.

SİMA ŞERAFETTİNOVA’NIN İNANILMAZ DEĞİŞİMİ

İşte Benim Stilim'in üçüncü sezonunda yarışan Azeri kökenli Sima Şerafettinova, programdan ayrılıp All Star'ın son haftalarında tekrar karşımıza çıkmıştı. Eleştiri oklarının hedefinden düşmeyen Sima Şerafettinova, yarışmada yaptığı sivri çıkışlarla hafızalara kazındı.

Beş yıldır Türkiye'de yaşayan ve 'Barbie' bebeğe benzemek için defalarca estetik yaptıran Azeri modelin, ameliyat sonrası Instagram sayfasında paylaştığı kareler sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Sima Şerafettinova'yı artık kimse tanıyamıyor. Eski haliyle şimdiki hali iki ayrı insan gibi. Sürekli güzelliğinin vurgulanmasını isteyen Sima Şerafettinova, kendisi hakkındaki eleştirileri kabul etmiyor. Kendini çok sevdiğini söyleyen yarışmacı, neredeyse her bölüm fiziğinden kültürüne, her şeyinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Şerafettinova, böylelikle unutulmazlar arasına adını yazdırdı.



