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İşte Bu Benim Masalım ne zaman başlıyor? Aleyna Tilki ve Cemal Can Canseven'in dizisinden ilk fragman yayınlandı

27.12.2020 20:16 | Son Güncelleme:
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Başrollerini genç şarkıcı Aleyna Tilki ve Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven'in paylaştıkları, Exxen'in İşte Bu Benim Masalım dizisinin fragmanı yayınlandı. İşte Bu Benim Masalım dizisinin yayın tarihi de açıklandı.

Acun Ilıcalı'nın 1 Ocak'ta yayın hayatına başlayacak yeni dijital platformu Exxen'in iddialı yapımlarından olan gençlik dizisi İşte Bu Benim Masalım'ın fragmanı yayınlandı.

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ALEYNA TİLKİ'NİN KARDEŞİ DE ROL ALIYOR

Yönetmenliğini Kıvanç Baruönü'nün yaptığı, başrollerini son dönemin en çok konuşulan genç şarkıcılarından Aleyna Tilki ve Survivor 2020'de şampiyon olan Cemal Can Canseven'in paylaştıkları İşte Bu Benim Masalım dizinin kadrosunda ayrıca; Hasan Denizyaran, Merve Sevin, Göksun Büyükkahraman, Faruk Aran, Sude Oduncu, Bengü Gürses, Kamil Güler, Zeynep Kankonde Mbuyı ve usta oyuncu Nevra Serezli yer alıyor.

EXXEN fiyatı ne kadar olacak? EXXEN ücreti belli oldu mu? EXXEN ne zaman açılıyor?EXXEN fiyatı ne kadar olacak? EXXEN ücreti belli oldu mu? EXXEN ne zaman açılıyor?

Dizide Aleyna Tilki'nin kardeşi Ayça Tilki de rol alıyor.

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