MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İşte Danla Bilic'in bilinmeyen hikayesi! Cemal Can ile nasıl tanıştı?

İşte Danla Bilic'in bilinmeyen hikayesi! Cemal Can ile nasıl tanıştı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2020 15:02 | Son Güncelleme

Her yaptığı olay oldu, her giydiği trend oldu! Kilosu, mide küçültme ameliyatı, markası, gezileri ve video başlıklarıyla çok dikkat çekti. Kimileri tarafından örnek alınan, kimileri tarafından eleştiri yağmuruna tutulan bir Youtuber Danla Bilic. Dolayısıyla hem seviliyor hem de eleştiriliyor. Son olarak Danla Bilic, Survivor yarışmacısı Cemal Can Cansever ile mesajlaşmasıyla gündeme oturdu.

İşte Danla Bilic'in bilinmeyen hikayesi! Cemal Can ile nasıl tanıştı?

Peki Danla Bilic aslında kim? Hayatındaki bilinmeyenler ne? Onu ne kadar iyi tanıyoruz? Bu yazımızda Danla Biliç hakkındaki her şeyi sizler için derledik. İşte Danla Bilic'in biyografisi, geçmişten bugüne hikayesi ve tüm bilinmeyenleri...

DANLA BİLİC ASLINDA KİM?

Ünlü Youtuber Danla Bilic'in gerçek adı Neslihan Damla Akdemir. Aslen Kütahyalı olan Danla, 5 Ekim 1994 tarihinde dünyaya geldi. Daha sonra üniversite okumak için İstanbul'a taşındı. Yeditepe Üniversitesi Psikoloji bölümünde okumaya başladı ancak şu anda üniversiteye devam etmiyor.

N1Xanooy13xFr9DlDxMlTC0Xxacu4BfeepYvQhlw

NASIL ÜNLÜ OLDU?

Danla Bilic, ilk olarak Twitter paylaşımlarıyla dikkat çekti ve ismini duyurdu. Ardından, Youtube kanalı açarak makyaj videoları çekmeye başladı. Diğer kanallardan farklı olarak kendi videolarına ilginç ve yaratıcı isimler vererek dikkat çekti. Zamanla geniş kitlelere hitap etmeye başladı.

NASIL ZAYIFLADI?

Danla Bilic ile ilgili en çok merak edilen konulardan birisi de nasıl zayıfladığı. Danla Bilic ilk olarak 2017 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde katıldığı bir konuşmada aldığı kilolarla dikkat çekmişti. Daha sonra ise katıldığı Beyaz Show adlı TV programında da aldığı kilolar nedeniyle hayranlarını şok etti. Canlı yayında takipçilerine 15 kilo aldığı itirafında bulundu ve zayıflama sözü verdi.

1IkYMhgFhiHJjKFvB5vndK7IimcPgcvT0uJy7VIu

Bu gelişmeden sonra ise mide küçültme ameliyatı olarak herkese sürpriz yaptı. Fakat bu kez de diyet ve spor yapmak yerine mide küçültme ameliyatı olarak 'kolaya kaçmak' ile suçlandı.

CEMAL CAN İLE DOSTLUĞU

Danla Bilic, arkadaşlarına bağlılığı ile biliniyor. Bu yakın arkadaşlarından birisi de DJ Cemal Can Cansever. Peki Danla Bilic, birçok tatile de beraber gittiği Cemal Can Cansever ile nasıl tanıştı?

Danla ve Cemal Can, üniversite hazırlık sınıfını geçebilmek için katıldıkları bir yabancı dil kursunda tanışırlar ve yakın arkadaş olurlar. Cemal Can, Danla'nın Youtube kanalı açma dönemine tanıklık eder ve ünlü olma sürecinde destek olur.

l2KG3estksbCBU74L9Qh6FSMMI3LQErFVEGTAVUw

Şimdilerde ise Danla, Survivor yarışmasında mücadele eden Cemal Can'ı destekliyor. Hatta öyle ki, yarışmada Cemal'e bağıranlara sinirleniyor; sosyal medyada paylaşıyor.

Son olarak ise yarışmada Cemal Can'ın iletişim ödülünde Danla ile mesajlaşması dikkat çekti. Danla'nın Cemal için sütlaç yapımını öğrenmesi sosyal medyada çok konuşuldu.

DANLA BİLİÇ HAKKINDAKİ İLGİNÇ BİLGİLER

Gelelim Danla ile ilgili ilginç bilgilere:

1.65 metre boyunda ve 61 kilo
Terazi burcu kadını
Koyu bir Galatasaraylı
Norm Ender hayranı
4 adet kedi sahibi
Kendisini 3 kelimeyle ''saf, düşünceli ve sinsi'' olarak tanımlıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Yumruk yumruğa saldırı! Diskalifiye şoku Yumruk yumruğa saldırı! Diskalifiye şoku
O da ifşa oldu! Şoke eden teklifO da ifşa oldu! Şoke eden teklif
Pis Yedili'nin çılgın Orço'su son haliyle şaşırttı!Pis Yedili'nin çılgın Orço'su son haliyle şaşırttı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
danla biliç, Danla Bilic cemal can, Danla Bilic kimdir,

En Çok Okunan Haberler

23 Nisan'da 4 gün sokağa çıkma yasağı mı ilan edilecek?

23 Nisan'da 4 gün sokağa çıkma yasağı mı ilan edilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında İstiklal Marşı'nı okuyacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında İstiklal Marşı'nı okuyacak

Avustralya'dan beklenen açıklama: Koronayı yendik!

Avustralya'dan beklenen açıklama: Koronayı yendik!

CHP’li Belediye Başkanı ve eşine silahlı saldırı

CHP’li Belediye Başkanı ve eşine silahlı saldırı

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsle ilgili ilk kez tarih verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsle ilgili ilk kez tarih verdi

Özel mesajları ifşa oldu! 'Atsana biraz daha...'

Özel mesajları ifşa oldu! 'Atsana biraz daha...'

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Ebru Şallı'nın en acı günü! Oğlu hayatını kaybetti

Ebru Şallı'nın en acı günü! Oğlu hayatını kaybetti

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

'Hastaneye ilk yattığım an…' dedi, paylaştı

'Hastaneye ilk yattığım an…' dedi, paylaştı

Bomba açıklamalar! 'Sevgilimin parası...'

Bomba açıklamalar! 'Sevgilimin parası...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Defne Samyeli ve Deren Talu'dan bahçe pozu

Anne kızın bahçe keyfi! Beğeni yağdı

Yasmin Erbil: Evet çok beyazım

Yasmin Erbil: Evet çok beyazım

Çalışanlarını ücretsiz izne çıkaran Victoria Beckham'a tepki yağıyor

Çalışanlarını ücretsiz izne çıkaran Victoria Beckham'a tepki yağıyor

Yasak Elma oyuncusu Gökhan Alkan'ın mesajları ifşa oldu! Olay teklif

O da ifşa oldu! Şoke eden teklif

Mutlu Kaya: Ablamı öldüren kişi sevgilisi değildi

Mutlu Kaya: Ablamı öldüren kişi sevgilisi değildi

Mehmet Akif Alakurt kendini kesti! Şoke eden anlar

Şoke eden anlar! Kolunu bıçakla kesip paylaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.