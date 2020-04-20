İşte Danla Bilic'in bilinmeyen hikayesi! Cemal Can ile nasıl tanıştı?

Peki Danla Bilic aslında kim? Hayatındaki bilinmeyenler ne? Onu ne kadar iyi tanıyoruz? Bu yazımızda Danla Biliç hakkındaki her şeyi sizler için derledik. İşte Danla Bilic'in biyografisi, geçmişten bugüne hikayesi ve tüm bilinmeyenleri...
Ünlü Youtuber Danla Bilic'in gerçek adı Neslihan Damla Akdemir. Aslen Kütahyalı olan Danla, 5 Ekim 1994 tarihinde dünyaya geldi. Daha sonra üniversite okumak için İstanbul'a taşındı. Yeditepe Üniversitesi Psikoloji bölümünde okumaya başladı ancak şu anda üniversiteye devam etmiyor.
Danla Bilic, ilk olarak Twitter paylaşımlarıyla dikkat çekti ve ismini duyurdu. Ardından, Youtube kanalı açarak makyaj videoları çekmeye başladı. Diğer kanallardan farklı olarak kendi videolarına ilginç ve yaratıcı isimler vererek dikkat çekti. Zamanla geniş kitlelere hitap etmeye başladı.
Danla Bilic ile ilgili en çok merak edilen konulardan birisi de nasıl zayıfladığı. Danla Bilic ilk olarak 2017 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde katıldığı bir konuşmada aldığı kilolarla dikkat çekmişti. Daha sonra ise katıldığı Beyaz Show adlı TV programında da aldığı kilolar nedeniyle hayranlarını şok etti. Canlı yayında takipçilerine 15 kilo aldığı itirafında bulundu ve zayıflama sözü verdi.
Bu gelişmeden sonra ise mide küçültme ameliyatı olarak herkese sürpriz yaptı. Fakat bu kez de diyet ve spor yapmak yerine mide küçültme ameliyatı olarak 'kolaya kaçmak' ile suçlandı.
Danla Bilic, arkadaşlarına bağlılığı ile biliniyor. Bu yakın arkadaşlarından birisi de DJ Cemal Can Cansever. Peki Danla Bilic, birçok tatile de beraber gittiği Cemal Can Cansever ile nasıl tanıştı?
Danla ve Cemal Can, üniversite hazırlık sınıfını geçebilmek için katıldıkları bir yabancı dil kursunda tanışırlar ve yakın arkadaş olurlar. Cemal Can, Danla'nın Youtube kanalı açma dönemine tanıklık eder ve ünlü olma sürecinde destek olur.
Şimdilerde ise Danla, Survivor yarışmasında mücadele eden Cemal Can'ı destekliyor. Hatta öyle ki, yarışmada Cemal'e bağıranlara sinirleniyor; sosyal medyada paylaşıyor.
Son olarak ise yarışmada Cemal Can'ın iletişim ödülünde Danla ile mesajlaşması dikkat çekti. Danla'nın Cemal için sütlaç yapımını öğrenmesi sosyal medyada çok konuşuldu.
Gelelim Danla ile ilgili ilginç bilgilere:
1.65 metre boyunda ve 61 kilo
Terazi burcu kadını
Koyu bir Galatasaraylı
Norm Ender hayranı
4 adet kedi sahibi
Kendisini 3 kelimeyle ''saf, düşünceli ve sinsi'' olarak tanımlıyor.
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