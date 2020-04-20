İşte Danla Bilic'in bilinmeyen hikayesi! Cemal Can ile nasıl tanıştı?

Peki Danla Bilic aslında kim? Hayatındaki bilinmeyenler ne? Onu ne kadar iyi tanıyoruz? Bu yazımızda Danla Biliç hakkındaki her şeyi sizler için derledik. İşte Danla Bilic'in biyografisi, geçmişten bugüne hikayesi ve tüm bilinmeyenleri...

DANLA BİLİC ASLINDA KİM?

Ünlü Youtuber Danla Bilic'in gerçek adı Neslihan Damla Akdemir. Aslen Kütahyalı olan Danla, 5 Ekim 1994 tarihinde dünyaya geldi. Daha sonra üniversite okumak için İstanbul'a taşındı. Yeditepe Üniversitesi Psikoloji bölümünde okumaya başladı ancak şu anda üniversiteye devam etmiyor.

NASIL ÜNLÜ OLDU?

Danla Bilic, ilk olarak Twitter paylaşımlarıyla dikkat çekti ve ismini duyurdu. Ardından, Youtube kanalı açarak makyaj videoları çekmeye başladı. Diğer kanallardan farklı olarak kendi videolarına ilginç ve yaratıcı isimler vererek dikkat çekti. Zamanla geniş kitlelere hitap etmeye başladı.

NASIL ZAYIFLADI?

Danla Bilic ile ilgili en çok merak edilen konulardan birisi de nasıl zayıfladığı. Danla Bilic ilk olarak 2017 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde katıldığı bir konuşmada aldığı kilolarla dikkat çekmişti. Daha sonra ise katıldığı Beyaz Show adlı TV programında da aldığı kilolar nedeniyle hayranlarını şok etti. Canlı yayında takipçilerine 15 kilo aldığı itirafında bulundu ve zayıflama sözü verdi.