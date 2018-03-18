MAGAZİN

İşte Doğa Bekleriz'in son hali

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.03.2018 09:35 | Son Güncelleme

Bir zamanlar televizyon ekranlarının en renkli simalarından biriydi. Şimdi bambaşka bir hayatı var

90'lara cesur pozlarıyla damga vuran oyuncu ve model Doğa Bekleriz; artık her şeyi geride bıraktı. İşte son hali

İşte bu Allah'ın en büyük armağanı

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2000'li yılların başında hem podyumun hem de ekranın aranılan model ve sunucularından biriydi Doğa Bekleriz. Sonra hayatı tamamen değişti.
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Gösteri dünyasındaki kariyerini ani bir kararla bırakıp ailesiyle birlikte Mersin'e taşınan Bekleriz, şimdi evli, mutlu ve çocuklu.
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Mersin'de bir işadamıyla evlenen Doğa Bekleriz kısa bir süre önce bir erkek bebek dünyaya getirdi. Bekleriz şimdi eşi ve oğluyla gözlerden uzak sakin bir hayat sürüyor.
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Zaman zaman günlük yaşamından kesitleri de Instagram sayfasından takipçileriyle paylaşıyor.
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Verdiği röportajda "Herkes 'Aşık olupta mı Mersin'e gittin?' diye soruyor. Mersin'e ailemle gittim ve ne yapacağımı bilmeden gittim. Vicdanlı bir adamla evlenmek istiyorum" diyen Bekleriz aradığı aşkı buldu.
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