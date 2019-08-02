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İşte dünyanın 'en büyük' el dokuma halısı!

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İLGİNÇ HABERLER  | 02.08.2019 10:16 | Son Güncelleme

Tebriz Uluslararası Halı Fuarı'nda sergilenen 600 metrekarelik halı, İran medyasına göre dünyanın tek parçadan oluşan en büyük el dokuma halısı.

İşte dünyanın 'en büyük' el dokuma halısı!

İran, "dünyanın en büyük tek parça el dokuma halısını" tanıttı.

İran devlet medyasında yer alan haberlerde, 600 metrekarelik halının Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin açılışını yaptığı Tebriz Uluslararası Halı Fuarı'nda sergilendiği belirtildi.

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Tek parça halindeki el dokuması halı için 70 farklı boya kullanıldığı, ağırlığının 3 ton olduğu ve 10 santimetrede 60 düğüm atılarak dokunduğu kaydedildi.

Yapımı 6 senede tamamlanan halı, Tebriz'de 4 Ağustos'a kadar devam edecek fuarda ziyarete açık olacak.

İran medyası söz konusu halıyı "dünyanın tek parçadan oluşan en büyük el dokuma halısı" olarak nitelendiriyor.


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Anahtar Kelimeler:
el dokuma halı İRAN dünyanın en büyüğü

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