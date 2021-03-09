İşte EDHO'nun 185. yeni bölüm fragmanı! | İshak öldü mü?

Salı günleri dizi severleri ekran başına kilitleyen yapımlardan olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, izleyicilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Dizinin 184. bölümünün finalinde İlyas, İshak'ı hiç beklemediği sırada hedef almış ve ateş etmişti. İshak karakterinin ölüp ölmediği bugün yayınlanacak olan 185. bölümde belli olacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 185. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM ÖZET

İlyas, abisi Hızır Çakırbeyli'den aldığı iznini harfiyen yerine getirmek için deli gibi çalışmaktadır. Özcan'ın otelde kendisini öldürmeye çalışmasının ardından planını kuran İlyas Çakırbeyli, İshak'ı tuzağa düşürür. İlyas Çakırbeyli abisi Hızır Çakırbeyli ve yeğeni Alpaslan Çakırbeyli'nin yokluğunu hiç aratmamaktadır. Bahar Sincanlı'nın yakın korumalığını yapan Orhan'ın ihanet ettiğini öğrenen ve bu nedenle abisi Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan'ı kurtarmak için harekete geçen İlyas Çakırbeyli, bir yandan da akrabası Haşmet Façalılar'la hasımlık yapan İdris ve ailesiyle uğraşmaktadır. İlyas Çakırbeyli, Tufan Reis'in de yardımıyla İdris ve ailesi üzerinde planlar yapar. Atılan iftira sebebiyle içeri giren Hızır Çakırbeyli ise, Tuncay ve Hamdi Korkmaz'ın kurduğu planı çözer. Suphi üzerinden Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan'ı ortadan kaldırmak isteyen Gece Kuşu ise kendi kazdığı kuyuya yine kendisi düşer.

