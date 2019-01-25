MAGAZİN

İşte ekranların yeni yemek yarışması: Lezzet Akademisi

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.01.2019 21:26 | Son Güncelleme

Show TV ekranlarında yeni bir yemek yarışması başlıyor. Lezzet Akademisi isimli yarışmada, 6 genç şef adayı ünlü şeflerin beğenisini kazanmaya çalışacak.

İşte ekranların yeni yemek yarışması: Lezzet Akademisi

Lezzet Akademisi’nin jüri üyeliklerini şef Aylin Yazıcıoğlu, şef İsmet Saz, şef Danilo Zan yapacak.

Aşçılık eğitimi almış 6 genç şef adayı, geleneksel Türk mutfağının en lezzetli yemeklerini yaparak mücadele edecek. Yarışmada konuk jürileri yer alırken, Berfin Erdoğan da yarışmacı koçluğunu yapacak.

Sedef İybar’ın sunuculuğunda geçecek kıyasıya bir rekabetin ekrana geleceği yepyeni yemek yarışması Lezzet Akademisi yakında Show TV’de!

Hem ünlü yemeklerimizin hazırlanışındaki püf noktalarını görecek, hem klasik yemeklerimizin farklı uygulamalarıyla yeni fikirler edinecek hem de eğlence dolu bir yarışmanın heyecanını yaşayacaksınız.

Lezzet Akademisi yakında Show TV’de başlıyor!

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Anahtar Kelimeler:
show tv lezzet akademisi

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