İşte Ekrem İmamoğlu'nun ilk talimatı! 'Birine musakka birine antrikot olmaz'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, görevinin ilk gününde belediye çalışanlarıyla tanıştı. Odaları tek tek dolaşan İmamoğlu, çalışanlara başarı diledi.

'SİZİN İÇİN ANTRİKOT' YANITINA KAYITSIZ KALMADI

Mutfak bölümüne giren İmamoğlu, çalışanlara, ‘Yemekte ne vardı bugün’ diye sordu. ‘Musakka vardı. Sizin için de antrikot’ yanıtını aldı. Bu duruma kayıtsız kalmayan İmamoğlu, ‘Olmaz, yanlış. Birine musakka, birine antrikot olmaz. Bir dahakine aynısı olacak’ talimatını verdi.



