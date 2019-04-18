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İşte Ekrem İmamoğlu'nun ilk talimatı! 'Birine musakka birine antrikot olmaz'

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HABER  | 18.04.2019 16:31 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk görev gününde kendisine ayrı yemek hazırlanmasına tepki gösterdi. İmamoğlu, "Birine antrikot birine musakka olmaz, yanlış. Bir dahakine hep aynı gelecek" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, görevinin ilk gününde belediye çalışanlarıyla tanıştı. Odaları tek tek dolaşan İmamoğlu, çalışanlara başarı diledi.

'SİZİN İÇİN ANTRİKOT' YANITINA KAYITSIZ KALMADI

Mutfak bölümüne giren İmamoğlu, çalışanlara, ‘Yemekte ne vardı bugün’ diye sordu. ‘Musakka vardı. Sizin için de antrikot’ yanıtını aldı. Bu duruma kayıtsız kalmayan İmamoğlu, ‘Olmaz, yanlış. Birine musakka, birine antrikot olmaz. Bir dahakine aynısı olacak’ talimatını verdi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ekrem imamoğlu Yemek antrikot

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Okuyucu Yorumları 35 yorum
adamın kare kökü
işte başkan ....bazıları ejdere devam
güneydoğu ve doğu Anadolu ları güdüyorlar
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