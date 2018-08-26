MAGAZİN

İşte Gökçe Bahadır'ın Yunan sevgilisi

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.08.2018 11:57 | Son Güncelleme

Gökçe Bahadır, Yunan sevgilisi Yiannis Magkos ile Marmaris’te bir partide çılgınca eğlendi. İşte Gökçe Bahadır'ın yeni sevgilisi...

İşte Gökçe Bahadır'ın Yunan sevgilisi

Efe Duru ile ilişkisi bittikten sonra kalbini bir süre aşka kapatan Gökçe Bahadır cephesinde yeni gelişme.

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Adı bir süredir Yunan Yiannis Magkos ile anılan oyuncunun, Marmaris'te verilen bir partide sevgilisiyle eğlenirken çekilen fotoğraflarına Günaydın ulaştı.

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MANOS'UN OĞLU

Yiannis Magkos, Simi’nin dünyaca ünlü restoranı Manos’un sahibi olan Mano Magkos’un oğlu... Yiannis Magkos, 20 yılı aşkın süredir Simi adasında hizmet veren, bugüne kadar birçok ünlü ismi misafir eden Manos adlı restoranın D Maris şubesinden sorumlu.

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