İşte Kerimcan Durmaz'ın merak edilen ailesi

Son Güncelleme 10 saat önce MAGAZİN HABERLERİ | 16.01.2018 21:20 |10 saat önce

Ünlü DJ Kerimcan Durmaz, ilk konserini Bostancı'da verdi. Kerimcan'ın ailesi de konseri izleyenler arasındaydı.

Kerimcan Durmaz'ı konserinde, anne ve babası da yalnız bırakmadı.

İşte Kerimcan Durmaz'ın ailesi

1 / 8 Bostancı'da konser veren Kerimcan Durmaz'ı ünlü isimler yalnız bırakmadı... Konsere gelenler arasında Kerimcan Durmaz'ın anne ve babası da vardı...

2 / 8 Son dönemin çok konuşulan isimlerinden biri olan ve sosyal medyada ünlenen Kerimcan Durmaz, Bostancı'da konser verdi.

3 / 8 Konsere, Durmaz'ın yakın dostları Demet Akalın, Fatih Ürek ve Seren Serengil olmak üzere birçok ünlü isim geldi.

4 / 8 Durmaz'ı bu önemli gününde ailesi de yalnız bırakmazken, Kerimcan Durmaz'ın ablası Serap Akbudak, sosyal medya hesabından anne ve babasının fotoğrafını paylaştı...

5 / 8 Akbudak, konsere gitmeden önce anne ve babasının resmini, “Canlarım, annem ve babam notuyla” paylaştı.

6 / 8 Kerimcan Durmaz'ın ailesi konseri böyle izledi

7 / 8 Kerimcan Durmaz ve ablası Serap Akbudak...