İşte Kerimcan Durmaz'ın merak edilen ailesi
Ünlü DJ Kerimcan Durmaz, ilk konserini Bostancı'da verdi. Kerimcan'ın ailesi de konseri izleyenler arasındaydı.
Kerimcan Durmaz'ı konserinde, anne ve babası da yalnız bırakmadı.
İşte Kerimcan Durmaz'ın ailesi
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Bostancı'da konser veren Kerimcan Durmaz'ı ünlü isimler yalnız bırakmadı... Konsere gelenler arasında Kerimcan Durmaz'ın anne ve babası da vardı...
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Son dönemin çok konuşulan isimlerinden biri olan ve sosyal medyada ünlenen Kerimcan Durmaz, Bostancı'da konser verdi.
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Konsere, Durmaz'ın yakın dostları Demet Akalın, Fatih Ürek ve Seren Serengil olmak üzere birçok ünlü isim geldi.
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Durmaz'ı bu önemli gününde ailesi de yalnız bırakmazken, Kerimcan Durmaz'ın ablası Serap Akbudak, sosyal medya hesabından anne ve babasının fotoğrafını paylaştı...
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Akbudak, konsere gitmeden önce anne ve babasının resmini, “Canlarım, annem ve babam notuyla” paylaştı.
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Kerimcan Durmaz'ın ailesi konseri böyle izledi
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Kerimcan Durmaz ve ablası Serap Akbudak...
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Kerimcan Durmaz ve ablası Neşe Fişek...
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