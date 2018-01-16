MAGAZİN

İşte Kerimcan Durmaz'ın merak edilen ailesi

MAGAZİN HABERLERİ | 16.01.2018 21:20 | Son Güncelleme 10 saat önce

Ünlü DJ Kerimcan Durmaz, ilk konserini Bostancı'da verdi. Kerimcan'ın ailesi de konseri izleyenler arasındaydı.

Kerimcan Durmaz'ı konserinde, anne ve babası da yalnız bırakmadı.

İşte Kerimcan Durmaz'ın ailesi

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Bostancı'da konser veren Kerimcan Durmaz'ı ünlü isimler yalnız bırakmadı... Konsere gelenler arasında Kerimcan Durmaz'ın anne ve babası da vardı...

Bostancı'da konser veren Kerimcan Durmaz'ı ünlü isimler yalnız bırakmadı... Konsere gelenler arasında Kerimcan Durmaz'ın anne ve babası da vardı...
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Son dönemin çok konuşulan isimlerinden biri olan ve sosyal medyada ünlenen Kerimcan Durmaz, Bostancı'da konser verdi.

Son dönemin çok konuşulan isimlerinden biri olan ve sosyal medyada ünlenen Kerimcan Durmaz, Bostancı'da konser verdi.
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Konsere, Durmaz'ın yakın dostları Demet Akalın, Fatih Ürek ve Seren Serengil olmak üzere birçok ünlü isim geldi.

Konsere, Durmaz'ın yakın dostları Demet Akalın, Fatih Ürek ve Seren Serengil olmak üzere birçok ünlü isim geldi.
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Durmaz'ı bu önemli gününde ailesi de yalnız bırakmazken, Kerimcan Durmaz'ın ablası Serap Akbudak, sosyal medya hesabından anne ve babasının fotoğrafını paylaştı...

Durmaz'ı bu önemli gününde ailesi de yalnız bırakmazken, Kerimcan Durmaz'ın ablası Serap Akbudak, sosyal medya hesabından anne ve babasının fotoğrafını paylaştı...
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Akbudak, konsere gitmeden önce anne ve babasının resmini, “Canlarım, annem ve babam notuyla” paylaştı.

Akbudak, konsere gitmeden önce anne ve babasının resmini, “Canlarım, annem ve babam notuyla” paylaştı.
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Kerimcan Durmaz'ın ailesi konseri böyle izledi

Kerimcan Durmaz'ın ailesi konseri böyle izledi
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Kerimcan Durmaz ve ablası Serap Akbudak...

Kerimcan Durmaz ve ablası Serap Akbudak...
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Kerimcan Durmaz ve ablası Neşe Fişek...

Kerimcan Durmaz ve ablası Neşe Fişek...
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Okuyucu Yorumları 21 yorum
neci bu şarkıcı mı? bunu izlemeye falan gidenler kafayı yemişler herhalde
nasıl bi hayatları var acaba.
hepsi ahlaksiz
ne merakli bir toplumuzki boyle adamlara ilgi duyuyoruz cunku neden yabanci ulkelerde de var bizim niye olmasin :)
BU DÜNYA NEYSE UKBA DA NERELERDE OLACAĞIZ Kİ NASIL YAŞARSAN ÖYLE ÖLÜRSÜN NASIL ÖLÜRSEN O ŞEKİLDE DİRİLİRSİN KOLAY GELE
şimdi anası babadı bu yumuşak kazan dibini seyretmeye giderken hiçmi yerindibine girmediler.
Çocuklara gençlere kötü örnek oluyor bu mahlukat, sağlam bir dayak yemedikce kaybolmayacak piyasadan, destekleyen ünlülerede yazıklar olsun..
çok nezih bir aile maşallah!!! rabbim hepimizi esirgesin...
yaşlı teyzenin bakışları her şeyi anlatıyor aslında...
Vay anasını ya Dünyada, memlekette her dert bitti kerimcan ile aleyna tilki kaldı Boş beleş insanlara mahkum olduk Tuhh
Kim bilir ne gurur duymuşlardır.
O değilde ailesinin yanında oturan teyze çok acıyarak bakmış konser verenlere
İnsan mı bu kertenkele mi?
baba nasıl bir his içinde acep?
bunun cinsellik tercihini bilen varmı acaba neyi yaşıyor
kiyamet alametk
Dünya para kazanda nasıl kazanırsana döndü,biz ülke olarak dış güçler şunu yaptı avrupa bizi kıskanıyor deyip kendimizi uyutalım işte bilim adamlarının hapise atılıp,kişiliği,cinsiyeti özelliği ne oldugu bilinmeyen bir ikişiyi niye izlemeye gittigini bir bilmeyen toplumun yarını ırak,filistinden hiç farklı olmayacak..
Erkeklik soyağacımı değiştirmek istiyorum acilen...
Kertenkele bu
homojen bu ya
Şunu askere alacaksın, 40 derece sıcakta yelek,miğfer nöbet tutturacaksın.
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