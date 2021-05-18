MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. İşte Masumlar Apartmanı’nın 34. yeni bölüm fragmanı | Safiye, Naci’nin hastalığını öğrenecek mi?

İşte Masumlar Apartmanı’nın 34. yeni bölüm fragmanı | Safiye, Naci’nin hastalığını öğrenecek mi?

18.05.2021 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masumlar Apartmanı’nın merakla beklenen 34. yeni bölüm fragmanında yine birbirinden heyecanlı olaylar TRT1 ekranlarına geliyor. Han, Naci’nin Safiye’ye gerçekleri söylemesinden endişelenirken, Esat’ın saldırıya uğraması Gülben için yeni bir durumu doğuruyor.

İşte Masumlar Apartmanı’nın 34. yeni bölüm fragmanı | Safiye, Naci’nin hastalığını öğrenecek mi?

Gerçek bir yaşam öyküsünden uyarlanan Masumlar Apartmanı’nın yeni bölümünde sevinç ve hüzün aynı anda yaşanıyor. Safiye Naci’ye yeniden kavuşmanın mutluluğu içindeyken öte yandan hastalığın ciddiyeti hakkında bilgi edinmeye çalışıyor…

İŞTE MASUMLAR APARTMANI’NIN YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Safiye, Naci’ye tekrar kavuşmuş olmanın mutluluğunu yaşamaktadır. Ancak diğer yandan da hastalığının ciddiyetini sorgulamaya başlar. Esat’ın saldırıya uğraması Gülben için yeni bir durumu doğurur. Çünkü Gülben, Esat için kendini aşması gereken bir olayla yüz yüze kalır. Han Naci’nin Safiye’ye gerçeği söylemiş olmasından korkar ve bunun gerginliği ile diken üstünde yaşar. Oysaki korktuğundan bile büyük bir tehlike ona adım adım yaklaşmaktadır. Ege, üniversite nedeniyle Neriman’la farklı şehirlerde yaşamak zorunda kalacaklarının endişesi içindedir ve bu yüzden beklenmedik bir adım atar.

MASUMLAR APARTMANI’NIN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Sonunda Naci’yi doktora götürmek zorunda kalan Han, hiç tahmin etmediği bir durumla karşı karşıya kalır ve büyük bir panik yaşar. Evde Okşan ile uğraşmak zorunda kalan Safiye ise diğer taraftan da Anıl’dan duyduklarının şokunu yaşamaktadır. Her zaman olduğu gibi Gülben işin içine girer ancak bu durum daha da karmaşık bir hale gelir. Başına gelecekleri kabullenen Han, artık kaçınılmaz sonu geciktirmek için uğraş vermektedir. İnci ile birlikte baş başa şehirden biraz uzaklaşmak için yola çıkarlar. Gittikleri yere vardıklarında İnci’nin söylediği şey ise içinde olduğu zor durumun karanlığına güneş gibi doğar.

İşte Masumlar Apartmanı’nın 34. yeni bölüm fragmanı | Safiye, Naci’nin hastalığını öğrenecek mii

MASUMLAR APARTMANI’NIN KONUSU NEDİR?

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Madalyonun içi” romanından esinlenerek hazırlanan Masumlar Apartmanı dizisinde gerçek bir hayat hikayesi anlatılıyor.

Erkek kardeşi ve korumacı dedesiyle beraber yaşayan İnci’nin hayatı, yaptığı bir kaza sonucunda değişir. İnci’nin yaptığı kazada tanıştığı Han, beklenmedik tesadüflerle karşısına çıkınca birbirlerine aşık olurlar. Ancak İnci’yi Han ile birlikte büyük sırlara sahip dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye ve Gülben’in en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ece sezonu açtı! Ece sezonu açtı!
Bensu Soral ve Kubilay Aka'yı buluşturan dizi: Cam TavanlarBensu Soral ve Kubilay Aka'yı buluşturan dizi: Cam Tavanlar
Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Prof. Dr. Uğur Şahin, Bilim Kurulu toplantısına katılacak

Prof. Dr. Uğur Şahin, Bilim Kurulu toplantısına katılacak

Mansur Yavaş'ın 5 saniyelik 'gizemli' videosu gündem oldu

Mansur Yavaş'ın 5 saniyelik 'gizemli' videosu gündem oldu

Koronavirüs gibi yayılıyor! Türkiye'de 'İsrail virüsü' kabusu

Koronavirüs gibi yayılıyor! Türkiye'de 'İsrail virüsü' kabusu

Bahçeli'den sert sözler: Biz mafyayı tanımayız, mafyayı takmayız

Bahçeli'den sert sözler: Biz mafyayı tanımayız, mafyayı takmayız

Kabus geri döndü: Öldürücülüğü Covid'den yüksek

Kabus geri döndü: Öldürücülüğü Covid'den yüksek

Thodex soruşturmasında kritik isim yakalandı

Thodex soruşturmasında kritik isim yakalandı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bikinili paylaşım! "Nerede kalmıştık?"

Bikinili paylaşım! "Nerede kalmıştık?"

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

58 kilo verdikten sonra... Deniz yatağında sere serpe!

58 kilo verdikten sonra... Deniz yatağında sere serpe!

Aşk-ı Memnu dizisinin Beşir'i tanınmaz halde

Aşk-ı Memnu dizisinin Beşir'i tanınmaz halde

Güzelliğini annesinden almış

Güzelliğini annesinden almış

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.