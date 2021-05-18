İşte Masumlar Apartmanı’nın 34. yeni bölüm fragmanı | Safiye, Naci’nin hastalığını öğrenecek mi?

Gerçek bir yaşam öyküsünden uyarlanan Masumlar Apartmanı’nın yeni bölümünde sevinç ve hüzün aynı anda yaşanıyor. Safiye Naci’ye yeniden kavuşmanın mutluluğu içindeyken öte yandan hastalığın ciddiyeti hakkında bilgi edinmeye çalışıyor…
Safiye, Naci’ye tekrar kavuşmuş olmanın mutluluğunu yaşamaktadır. Ancak diğer yandan da hastalığının ciddiyetini sorgulamaya başlar. Esat’ın saldırıya uğraması Gülben için yeni bir durumu doğurur. Çünkü Gülben, Esat için kendini aşması gereken bir olayla yüz yüze kalır. Han Naci’nin Safiye’ye gerçeği söylemiş olmasından korkar ve bunun gerginliği ile diken üstünde yaşar. Oysaki korktuğundan bile büyük bir tehlike ona adım adım yaklaşmaktadır. Ege, üniversite nedeniyle Neriman’la farklı şehirlerde yaşamak zorunda kalacaklarının endişesi içindedir ve bu yüzden beklenmedik bir adım atar.
Sonunda Naci’yi doktora götürmek zorunda kalan Han, hiç tahmin etmediği bir durumla karşı karşıya kalır ve büyük bir panik yaşar. Evde Okşan ile uğraşmak zorunda kalan Safiye ise diğer taraftan da Anıl’dan duyduklarının şokunu yaşamaktadır. Her zaman olduğu gibi Gülben işin içine girer ancak bu durum daha da karmaşık bir hale gelir. Başına gelecekleri kabullenen Han, artık kaçınılmaz sonu geciktirmek için uğraş vermektedir. İnci ile birlikte baş başa şehirden biraz uzaklaşmak için yola çıkarlar. Gittikleri yere vardıklarında İnci’nin söylediği şey ise içinde olduğu zor durumun karanlığına güneş gibi doğar.
Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Madalyonun içi” romanından esinlenerek hazırlanan Masumlar Apartmanı dizisinde gerçek bir hayat hikayesi anlatılıyor.
Erkek kardeşi ve korumacı dedesiyle beraber yaşayan İnci’nin hayatı, yaptığı bir kaza sonucunda değişir. İnci’nin yaptığı kazada tanıştığı Han, beklenmedik tesadüflerle karşısına çıkınca birbirlerine aşık olurlar. Ancak İnci’yi Han ile birlikte büyük sırlara sahip dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye ve Gülben’in en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir.
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