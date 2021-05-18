İşte Masumlar Apartmanı’nın 34. yeni bölüm fragmanı | Safiye, Naci’nin hastalığını öğrenecek mi?

Gerçek bir yaşam öyküsünden uyarlanan Masumlar Apartmanı’nın yeni bölümünde sevinç ve hüzün aynı anda yaşanıyor. Safiye Naci’ye yeniden kavuşmanın mutluluğu içindeyken öte yandan hastalığın ciddiyeti hakkında bilgi edinmeye çalışıyor…

İŞTE MASUMLAR APARTMANI’NIN YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Safiye, Naci’ye tekrar kavuşmuş olmanın mutluluğunu yaşamaktadır. Ancak diğer yandan da hastalığının ciddiyetini sorgulamaya başlar. Esat’ın saldırıya uğraması Gülben için yeni bir durumu doğurur. Çünkü Gülben, Esat için kendini aşması gereken bir olayla yüz yüze kalır. Han Naci’nin Safiye’ye gerçeği söylemiş olmasından korkar ve bunun gerginliği ile diken üstünde yaşar. Oysaki korktuğundan bile büyük bir tehlike ona adım adım yaklaşmaktadır. Ege, üniversite nedeniyle Neriman’la farklı şehirlerde yaşamak zorunda kalacaklarının endişesi içindedir ve bu yüzden beklenmedik bir adım atar.

MASUMLAR APARTMANI’NIN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Sonunda Naci’yi doktora götürmek zorunda kalan Han, hiç tahmin etmediği bir durumla karşı karşıya kalır ve büyük bir panik yaşar. Evde Okşan ile uğraşmak zorunda kalan Safiye ise diğer taraftan da Anıl’dan duyduklarının şokunu yaşamaktadır. Her zaman olduğu gibi Gülben işin içine girer ancak bu durum daha da karmaşık bir hale gelir. Başına gelecekleri kabullenen Han, artık kaçınılmaz sonu geciktirmek için uğraş vermektedir. İnci ile birlikte baş başa şehirden biraz uzaklaşmak için yola çıkarlar. Gittikleri yere vardıklarında İnci’nin söylediği şey ise içinde olduğu zor durumun karanlığına güneş gibi doğar.