MAGAZİN

İşte oyuncu Burak Hakkı'nın yeni mesleği

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.05.2019 10:20 | Son Güncelleme

Bir dönem Show TV'de yayınlanan Dudaktan Kalbe dizisi ile adını tüm Türkiye'ye duyuran Burak Hakkı, müstakbel eşi Hara Pappa'nın ülkesine meyve sebze satmaya karar verdi.

İşte oyuncu Burak Hakkı'nın yeni mesleği

Kariyerine Diriliş Ertuğrul, Dudaktan Kalbe, Bir Günah Gibi adlı dizileri ekleyen, son olarak ise Kanal D'de yayınlanan İkizler: Memo Can'da izleyici karşısına çıkan Burak Hakkı, Çanakkale’de çiftlik kurup organik tarıma başlamıştı.

Bu işi paraya dökmek isteyen Hakkı, ürettiklerini Yunan nişanlısı Hara Pappa’nın memleketine satma kararı aldı.

2017'den beri Yunan model Hara Pappa ile aşk yaşayan Burak Hakkı, geçtiğimiz yıl Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Güneyli Köyü'nde satın aldığı 35 bin metrekarelik arsaya çiftlik kurmuştu.

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Yakışıklı oyuncu, Saroz Körfezi'ndeki çiftliğinde organik tarım yapmaya başladı. Sonbaharda ektiği organik ürünlerini Yunanistan'a pazarlayacak olan Hakkı, nişanlısı ile bu yaz evleneceğini duyurmuştu.

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