İşte Sıla'nın yeni dövmesi

Özel hayatında mutluluğu yakalayamayan Sıla, önceki gün Kadıköy'deki bir dövmecide ayak bileğine gelincik dövmesi yaptırdı.

37 yaşındaki şarkıcı bu anları Instagram hesabından "Dışarı taşmak..." notuyla paylaştı. Çıkışta gazetecilerle karşılaşan Sıla "Yoğun bir tempo içindeyiz. Kısa bir ara oldu ve arkadaşımla gelip dövme yaptırdım" dedi.

Sorular üzerine Sıla dövmesinin anlamı olduğunu ancak açıklamak istemeğini söyledi. Sıla'nın Anlatsam Geçer mi? isimli şiir kitabından Gelincik isimli bir de şiiri bulunuyor.