İşte Silifke'ye giden turistlerin en gözde eğlencesi

Sabah saatlerinde Taşucu Limanı'ndan hareket eden teknelerle tura çıkan tatilciler, Barbaros Koyu, Dana Adası, Tisan Yarımadası ve Boğsak Koyu arasında bulunan doğal güzellikleri gezip, yeşil ile mavinin örtüştüğü koylarda mavi serinliğin tadını çıkarıyor. Taşucu turizm işletmelerince düzenlenen turların en dikkat çekici eğlence etkinliğini ise köpük partisi ve çeşitli animasyon gösterileri oluşturuyor. Bu kapsamda yazın son günlerini değerlendirmek isteyen yaklaşık 500 tatilci, 7 tekne ile mavi yolculuğa çıktı. Akdeniz'in serin sularında dört ayrı koyda yüzen, teknede güneş banyosu yapan, köpük partisinde eğlenen gruplar, hareketli müzik eşliğinde yöresel oyunlar oynayıp, çeşitli yarışmalarla hünerlerini sergiledi.

Akdeniz'in serin sularında gün boyu eğlenen tatilciler, kışa girmeden mavi yolculuk gerçekleştirmenin keyfini yaşadıklarını söyledi. Tekne işletmecileri ise, tekne turlarının yanı sıra gece mehtap turları düzenlediklerini, turların eylül ayı sonuna kadar devam edeceğini belirtti. (DHA)

