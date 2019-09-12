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İşte Silifke'ye giden turistlerin en gözde eğlencesi

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 12.09.2019 09:53 | Son Güncelleme

Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu mahallesinde düzenlenen günübirlik yat turları yaz sezon sonu yaklaşmasına rağmen yoğun ilgi görüyor.

GİDİŞ
İstanbul
2019-09-19 12:45:00
Santiago Arturo Merino Benitez
2019-09-20 08:30:00
DÖNÜŞ
Santiago Arturo Merino Benitez
2019-09-26 15:20:00
İstanbul
2019-09-27 21:40:00
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Sabah saatlerinde Taşucu Limanı'ndan hareket eden teknelerle tura çıkan tatilciler, Barbaros Koyu, Dana Adası, Tisan Yarımadası ve Boğsak Koyu arasında bulunan doğal güzellikleri gezip, yeşil ile mavinin örtüştüğü koylarda mavi serinliğin tadını çıkarıyor. Taşucu turizm işletmelerince düzenlenen turların en dikkat çekici eğlence etkinliğini ise köpük partisi ve çeşitli animasyon gösterileri oluşturuyor. Bu kapsamda yazın son günlerini değerlendirmek isteyen yaklaşık 500 tatilci, 7 tekne ile mavi yolculuğa çıktı. Akdeniz'in serin sularında dört ayrı koyda yüzen, teknede güneş banyosu yapan, köpük partisinde eğlenen gruplar, hareketli müzik eşliğinde yöresel oyunlar oynayıp, çeşitli yarışmalarla hünerlerini sergiledi.

Akdeniz'in serin sularında gün boyu eğlenen tatilciler, kışa girmeden mavi yolculuk gerçekleştirmenin keyfini yaşadıklarını söyledi. Tekne işletmecileri ise, tekne turlarının yanı sıra gece mehtap turları düzenlediklerini, turların eylül ayı sonuna kadar devam edeceğini belirtti. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
mersin Silifke tekne turu

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