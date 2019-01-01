İşte Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'nın nikah görüntüleri!

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, yılbaşı günü Amsterdam'da nikah masasına oturdu. Yakın dostlarının katıldığı törende, nikahı Türkiye’nin Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan kıydı. Ünlü çiftin nikah sırasında çekilen görüntüleri de yayınlandı. Sinan Akçıl, nikahı kıyan Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan'ın sorusuna 'Sonsuza kadar evet' yanıtını verdi.

Nikahta Burcu Kıratlı'nın giydiği derin dekolteli gelinlik de dikkatleri çekti.

Kıratlı, Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan’ın kıydığı nikahta Zeynep Bozyaka imzalı gelinlik, Akçıl ise Mehmet Dudu’nun hazırladığı bir takım elbise giydi. Törende Sinan Akçıl’ın şahitliğini yakın dostları Ercan, Caner ve Ertan Torunoğulları ile menajeri Tülay Özçelik; Burcu Kıratlı’nın şahitliğini ise çocukluk arkadaşları Deniz Bilol ile Sercan Yaşar yaptı.

Tören için tüm detayları düşünen Akçıl, nikaha katılan yakın dostları için şehrin ünlü otellerinden Hotel De L’europe’da 2 günlüğüne 12 oda ayırttı.



