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İşte Tuğba Yurt'un 7 yaş küçük sevgilisi

MAGAZİN HABERLERİ | 06.01.2018 16:18 | Son Güncelleme 1 saat önce

Popçu Tuğba Yurt, Almanya’da top koşturan Cenk Şahin’le aşkını önceki gün sosyal medyada ilan etti.

İşte Tuğba Yurt'un 7 yaş küçük sevgilisi

Tuğba Yurt, özel hayatındaki 'gizlilik' kuralını bozdu. Takvim Gazetesi'nin haberine göre; bir süredir Almanya'nın FC St. Pauli takımında top koşturan Enver Cenk Şahin ile birlikte olan 30 yaşındaki popçu, genç futbolcuyla aşkını önceki gün duyurdu.

Kendisinden 7 yaş küçük Cenk Şahin'le mutluluk pozunu instagram hesabından paylaşan Tuğba Yurt, yayınladığı romantik kareye, "İyi ki geldin" notunu düştü.

Belçika doğumlu olan Tuğba Yurt, futbolcu sevgilisi için bir süredir sık sık soluğu Almanya'da alıyor.

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Tuğba Yurt cenk şahin

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