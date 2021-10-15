İşte ünlü isimlerin seslendirdiği şarkıların sahibi! Müzik dünyasında Mustafa Sandal damgası!

Jest Oldu, Aşka Yürek Gerek, Aya Benzer gibi popüler şarkılarıyla 90’lı yılların başından beri müzik dünyasına damga vurmaya devam ediyor. Mustafa Sandal’ı en popüler haliyle söylediği şarkılarla biliyor olsak da aslında Mustafa Sandal ünlü şarkıcılardan dinlediğimiz pek çok hit şarkının söz yazarı ve bestecisi. İşte o liste...
Ajda Pekkan - Vazgeçme - 1991
Sezen Aksu - İnce Mevzu - 1998
Zerrin Özer - Böyle de Bir Huyu Var - 1991
Nükhet Duru - Şarap Gibi - 2006
Ayşegül Aldinç - Yanlışsın - 1993
Yonca Evcimik - Haberin Olsun - 1992
Ozan Orhon - Zeynep - 1992
Burak Kut - Duman Üstü - 1994
Deniz Arcak - Yağmurdan Kaçarken 1993
Emel Müftüoğlu - Yerin Dolmuyor
İzel - Eyvallah - 1997
Reyhan Karaca - Dilediğin Kadar - 1997
Sibel Alaş - Adam - 1995
Asya - Beni Aldattın - 1996
Hakan Peker - Amma Velakin - 1993
Sertab Erener - Büyüde Gel 1994
Ve daha çok pek çok isme verdiği şarkılarla 90’lı yıllara damga vuran Mustafa Sandal aynı zamanda Beşiktaş Futbol Kulübünün de 100. yıl marşını 2003 yılında yapmıştır.
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