İşte ünlü isimlerin seslendirdiği şarkıların sahibi! Müzik dünyasında Mustafa Sandal damgası!

Jest Oldu, Aşka Yürek Gerek, Aya Benzer gibi popüler şarkılarıyla 90’lı yılların başından beri müzik dünyasına damga vurmaya devam ediyor. Mustafa Sandal’ı en popüler haliyle söylediği şarkılarla biliyor olsak da aslında Mustafa Sandal ünlü şarkıcılardan dinlediğimiz pek çok hit şarkının söz yazarı ve bestecisi. İşte o liste...

Ajda Pekkan - Vazgeçme - 1991

Sezen Aksu - İnce Mevzu - 1998

Zerrin Özer - Böyle de Bir Huyu Var - 1991

Nükhet Duru - Şarap Gibi - 2006

Ayşegül Aldinç - Yanlışsın - 1993

Yonca Evcimik - Haberin Olsun - 1992

Ozan Orhon - Zeynep - 1992

Burak Kut - Duman Üstü - 1994

Deniz Arcak - Yağmurdan Kaçarken 1993

Emel Müftüoğlu - Yerin Dolmuyor

İzel - Eyvallah - 1997

Reyhan Karaca - Dilediğin Kadar - 1997

Sibel Alaş - Adam - 1995

Asya - Beni Aldattın - 1996

Hakan Peker - Amma Velakin - 1993

Sertab Erener - Büyüde Gel 1994

Ve daha çok pek çok isme verdiği şarkılarla 90’lı yıllara damga vuran Mustafa Sandal aynı zamanda Beşiktaş Futbol Kulübünün de 100. yıl marşını 2003 yılında yapmıştır.



